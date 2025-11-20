海洋塑膠害瀕危生物 全球航運攜手減塑

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

塑膠垃圾流入海洋，大大危害海洋生物！海洋保護協會警告，每年有超過1100萬噸塑膠進入海洋，即使少量塑膠垃圾也會對海洋生物多樣性構成生存威脅，甚至有致命風險。對此，全球航運公司成立海洋清潔海事協會，將攜手合作緩減海洋塑膠污染。

塑膠垃圾侵害海洋

《歐洲新聞網》報導，海洋保護協會環境研究警告，許多列入紅色清單的瀕危物種正遭受海洋塑膠的危害，即使少量塑膠垃圾也會對海洋生物多樣性構成生存威脅，甚至有致命風險。

對此，海洋保護協會的科學家分析了全球超過一萬例海洋動物屍檢報告，針對誤食塑膠情況的死因進行分析。其中，在死亡時消化道內含有塑膠含量的動物，包括47%的海龜物種、33%的海鳥物種和12%的海洋哺乳動物。

科學家估計，每年有超過1100萬噸塑膠進入海洋，其中大部分是一次性塑膠製品，這相當於每分鐘都有超過一輛垃圾車的塑膠垃圾流入海洋。如今，海洋保護協會自1986年以來號召超過1900萬名志工，在海灘和水道中清除超過100萬公斤的垃圾。

海洋清潔海事協會

《海事新聞》報導，全球航運公司正攜手合作，透過成立海洋清潔海事協會 (MACS) 來對抗海洋塑膠污染，並以國際海事組織所製定的海洋塑膠垃圾行動計畫為基礎，成立一個新的行業聯盟，旨在大規模地減少塑膠和營運垃圾。

「七大清潔海洋組織始終堅信，集體行動是推動變革的最有力槓桿。」MACS創始人兼主席皮科克-納齊爾表示，該組織正在為海事行業提供所需工具，在面對海洋塑膠污染攜手合作。

