江啟臣拜會巴拉圭總統潘尼亞 感謝在國際上堅定挺台

中央社／ 台北20日電

立法院副院長江啟臣率跨黨派立委代表團拜會巴拉圭總統潘尼亞。江啟臣表示，由衷感謝潘尼亞在國際上始終表達堅定的挺台立場，將繼續鼓勵有雙邊互補元素的台巴經貿合作。並邀請潘尼亞再度訪台，屆時將盡地主之誼，展現台灣人民的好客與友善。

江啟臣16日率領國民黨立委洪孟楷、黃健豪、呂玉玲，民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴，以及民眾黨立委張啓楷等人及隨行人員共14人，搭機出訪美國及巴拉圭。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣一行於19日上午晉見巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞），潘尼亞在總統官邸熱忱歡迎訪團，並向訪團分享巴拉圭的歷史與外交政策，提及巴拉圭和台灣有著相似的處境，面臨各式困難挑戰，因此更珍惜獨立自主與自由民主的價值。

立法院指出，潘尼亞強調，兩國關係奠基於共同價值的選擇，這樣的夥伴關係不僅正確且經得起考驗，此外，兩國經貿產業具高度互補性，希望台商能著眼於巴拉圭的優勢與潛力前來投資，以實現共同利益。

江啟臣表示，由衷感謝潘尼亞在國際上始終表達堅定的挺台立場，也將繼續鼓勵有雙邊互補元素的台巴經貿合作。最後，江啟臣邀請潘尼亞再度訪台，屆時將盡地主之誼，展現台灣人民的好客與友善。

立法院指出，訪團19日下午前往視察「台灣—巴拉圭科技大學（UPTP）」運作情形，因校舍正在興建中，活動於鄰近之奧運委員會進行，全程以英語進行，展現台巴高等教育合作成效。校長杜亞德（JorgeDuarte）首先為訪團簡報該校願景，嗣由在校生、畢業生及企業代表分別分享經驗。

江啟臣表示，肯定台巴雙方在教育上的合作，並分享個人於美國完成學位後返台任教經驗，認為教學是分享知識與價值的最佳方式，而校園則是增進交流與友誼的場域。教育可以改變個人與國家，更可以深化邦誼，期許未來有更多巴國青年學子赴台學習。

立法院指出，隨後，訪團前往熱帶傳染疾病醫療中心（IMT）視察「醫療資訊管理效能提升計畫」（HIS）。巴拉圭衛福部長芭蘭（María Teresa Barán）於致詞時，高度肯定該計畫對於巴拉圭醫療公衛系統的高度重要性，並衷心感謝台灣在公共醫療領域的卓越貢獻。

江啟臣表示，HIS計畫是一項「既溫暖又有台灣味」的合作典範，他引述「科技始終來自人性」，強調這項重要的醫療科技成果應推廣至更多有需要的國家。江啟臣藉此機會，感謝芭蘭持續在國際公衛場域中為台灣發聲，台灣在醫療方面的優勢應擴展到更多國家，共同落實醫療人權的普世價值。

巴拉圭 江啟臣 潘尼亞
