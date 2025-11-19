查詢是否領用大陸證件需給個資？移民署澄清：疑遭詐團盜用名義

內政部移民署今晚表示，近日疑遭詐騙集團利用機關名義，誘騙民眾需提供個人資料以查詢是否領用中國大陸相關證件，企圖竊取個資，提醒民眾勿輕易相信而受騙。

移民署晚間透過新聞稿緊急澄清說，有詐騙集團疑似利用移民署名義，要求提供個人資料以查詢是否領用中國大陸各類身分證件，企圖竊取個人資料。

移民署強調，從未要求民眾主動上網提供個人資料，此為詐騙手法，請民眾勿信、勿填、勿傳，以免造成個人資料外洩；同時，重申政府從來沒有利用電子郵件或網頁，提供民眾自由查詢是否曾領用中國大陸各類身分證件。

此案已通報刑事局及數位發展部等主管機關，移民署說，官網已同步及時公告澄清，請民眾多加留意、當心。