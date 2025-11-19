快訊

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

白色恐怖受難者劉振源畫作捐人權館 見證歷史傷痕

中央社／ 台北19日電

白色恐怖受難者、藝術家劉振源前輩文物與畫作今天捐贈國家人權博物館，由家屬代表劉介光代表捐贈。人權館館長洪世芳表示，這份捐贈不僅是劉前輩精神的延續，更對台灣社會深具貢獻。

劉振源前輩1931年出生桃園，自幼便展現對繪畫的熱情，1947年考入台北師範學校（今國立台北教育大學），畢業後投身在學校任教。1953年因受「張潮賢等叛亂案」牽連而遭關押審訊，被以「明知為匪諜而不告密檢舉」判刑3年，1956年出獄。

出獄後劉振源在瑞芳國民學校任教長達21年，重拾畫筆描繪礦工與礦區生活，也出版多本包括「西洋美術全集」等書。2011年出版回憶錄「我的一生：狂流中的孤葉 一個白色恐怖受害者的自述」。2018年，促進轉型正義委員會撤銷了對他的有罪判決，正式為他平反，2023過世。

洪世芳表示，劉前輩是白色恐怖受難者，同時也是具人文關懷的藝術家、教育家，當年因跟同學打籃球而受牽連遭以匪不報被捕，這是極為荒謬的事情。但即使遇到這些磨難，劉前輩仍然從藝術找到人生的出口，持續關懷社會，作品呈現對社會基層的關懷，以及在困境中仍展現的堅韌。

洪世芳表示，這次劉振源前輩家屬捐贈22件畫作及1950年台北師範學校（今國立台北教育大學）藝術師範科手繪畢業紀念冊共計23件文物，很感謝劉振源前輩家屬願意將這些重要文物捐贈館方，人權館會慎重以待，進行後續相關的研究及教育推廣活動，期能不負所託，讓這段歷史記憶為眾所知。

劉振源前輩二公子劉介奇表示，父親1953年被關押在新店軍人監獄時，只擔心雙手會不會被打到不能再拿筆繪畫，即便身體遭到囚禁，全副身心想的都是藝術；也因為藝術，靈魂才得以自由。

劉介奇分享，礦工是父親出獄後創作的核心關懷，不曾因為礦工作為底層勞動者的身分而輕慢對待。與新店有地緣關係的人權館致力於推動當代人權理念，是這些作品最好的歸宿。

人權館表示，這些捐贈的文物將成為館內重要典藏，並在未來的展覽中繼續向公眾展示，讓更多人了解並傳承這段歷史。

國家人權博物館 文物 白色恐怖
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

猫猫喵喵公益菓子舖 × 山本修聯名推出《貓．美術館蛋捲禮盒》－當藝術的靈魂 化作甜點的香氣

鄭麗文秋祭生波…醫曝吳石入列追思原因 要鄭喊11個字就好

秋祭生波 鄭麗文提「228和解」：歷史不該成政治鬥爭廉價工具

鄭麗文出席馬場町秋祭挨批 陳玉珍：怎麼不說民進黨紀念真正的共諜？

相關新聞

2026年租金補貼限合法房屋 國土署：輔導弱勢戶轉租

考量公安問題，租金補貼新制2026年將上路，新申請案若是頂樓加蓋、違建等非法建物，將無法領取租補，但舊戶有緩衝機制。國土...

刑事局長投書韓媒 籲挺台實質參與國際刑警組織

韓媒News1今天刊出內政部警政署刑事警察局長周幼偉投書，呼籲國際支持台灣實質參與國際刑警組織，共同打擊跨境犯罪

藍白主席會 鄭麗文：藍加白最新民意 黃國昌喊智庫對接

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「以行動顧台灣—主席高峰會談」下午正式登場。本次藍白主席會談聚焦四大主軸，包括「在野目前面對問題，如何整合力量」、「在野下一步，談為何要合作」、「政黨競合不應是零和遊戲－地方選舉的競合與策略調整」、「雙方核心幕僚團隊對接」。就未來如何產生人選，鄭麗文表示，民調是重要、不可或缺的工具，但至於如何進行，要等到兩黨針對具體提名作業，具體討論才有答案，希望在誠意下，一步步完成提名。

今晨北台15度 周五白天回溫、下周一東北季風再報到

昨晚開始天氣明顯變冷，中央氣象署技正謝佩芸指出，受東北季風影響，今天清晨北台灣只有14、15度，中南部也只有17、18度，明晨大部分地區仍可能出現15度低溫，但白天溫度稍回升。

11屆傳善獎挹注1.2億力挺8家機構 跨域導入公益新知擴大善循環

由陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦的第十一屆「傳善獎」昨(18)日在寒舍艾美酒店舉行第十一屆頒獎典禮，吸引近四百位社福機構與長期關注社福議題領域的企業代表，盼能引進多元能力來協助社福機構，

相對論／照顧者面對情勒如何保持自我？劉克襄 我在媽家附近買房

照顧老去的父母，照顧者往往會經歷被照顧者的情緒勒索，在金鐘獎擔任已故影視工作者引言人感動全場的作家劉克襄說，他在媽媽隔壁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。