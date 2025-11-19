快訊

人權會出席APF年會 與多國交流氣候變遷與人權議題

中央社／ 台北19日電

國家人權委員會今天說，日前以觀察員身分赴斐濟出席第30屆亞太地區國家人權機構論壇（APF）年度會員大會及雙年研討會，與多國探討「氣候變遷與人權」議題，也向近30國與會代表報告台灣人權會關於懷孕移工權利保障工作進展。

人權會今天透過新聞稿表示，人權會副主委紀惠容及委員鴻義章11月9日至16日赴斐濟出席APF年度會員大會及雙年研討會，並向近30國與會代表報告台灣人權會關於懷孕移工權利保障工作進展。

人權會說，在會員大會中，紀惠容及人權會執行秘書鄒筱涵受邀參與為各國女性委員及資深幕僚單獨舉辦的性別平等工作小組會議，台灣人權會也爭取擔任小組核心成員，以貢獻台灣在性別平權工作的經驗。

人權會指出，這次雙年研討會重要主軸則為「氣候變遷與人權」，為協助台灣不利處境群體（尤其是原住民族）因應氣候變遷人權衝擊，人權會代表團在研討會中就國家人權機構應如何採取「由社群主導（community-led）方法」，向菲律賓、印尼、薩摩亞等國代表進行提問與經驗交流，共同思考如何確保氣候行動具有文化回應性（cultural responsiveness）並建立信任關係，以實質觸及在地社群。

人權會說，在正式大會議程之外，台灣人權會代表團與菲律賓、蒙古、韓國、澳洲、紐西蘭、印尼、泰國、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、薩摩亞、斐濟及庫克群島等多個國家人權機構及組織代表互動熱烈，就各國人權捍衛者面臨公民空間倒退、AI人權影響等多元議題進行交流，探討後續合作機會。

人權會表示，在全球民主人權發展遭逢挑戰之際，APF今年年初就台灣人權會預算遭大幅刪減而違反巴黎原則一事發表公開聲明，人權會代表團也把握年會期間向現任APF主席哈山（Samar Haj Hasan）表達感謝。哈山則回應，APF將持續關注台灣人權會處境，並永遠支持所有國家人權機構依巴黎原則獨立有效運作。

