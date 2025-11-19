2026年租金補貼限合法房屋 國土署：輔導弱勢戶轉租

快訊

中央社／ 台北19日電
租金補貼新制2026年將上路，新申請案若是頂樓加蓋、違建等非法建物，將無法領取租補。房產示意圖。聯合報記者朱曼寧／攝影
租金補貼新制2026年將上路，新申請案若是頂樓加蓋、違建等非法建物，將無法領取租補。房產示意圖。聯合報記者朱曼寧／攝影

考量公安問題，租金補貼新制2026年將上路，新申請案若是頂樓加蓋、違建等非法建物，將無法領取租補，但舊戶有緩衝機制。國土署今天說，將透過社宅包租代管等措施引導房東釋出房源，也會積極輔導協助社會弱勢租戶轉租合法住所。

國土署今天透過新聞稿表示，為逐步提升居住安全，自明年起新承租具有繳交房屋稅的未保存登記建物（如頂樓加蓋）者，將不符合租金補貼申請條件與資格，非法建物也不得申請；但舊戶可有1年緩衝期。

國土署表示，考量無房屋稅籍的未保存登記建築物，恐潛藏公共安全危險，因此對租金補貼現行核撥補貼戶，進行全面盤查；屬於舊戶者若持續居住在原有地址，可保有一年補助請領的緩衝機制。

國土署說，政府後續將透過社宅包租代管等輔導媒合措施，引導房東釋出房源，鼓勵租屋者能搬遷至合法住所，同時也會積極輔導協助社會弱勢租戶轉租合法住所，以兼顧居住品質及整體公共安全。

