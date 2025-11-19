接見諾貝爾和平獎得主 蕭美琴：強化力量抵抗侵略

快訊

中央社／ 台北19日電
副總統蕭美琴（右）19日接見2022年諾貝爾和平獎得主烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）。（總統府提供）中央社
副總統蕭美琴今天接見2022年諾貝爾和平獎得主烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克（OleksandraMatviichuk）」，她強調民主陣營應互相幫助，共同強化抵抗侵略的力量，並期盼與國際社會持續交流合作，攜手面對未來的挑戰。

副總統蕭美琴今天接見2022年諾貝爾和平獎得主烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克（OleksandraMatviichuk）」，她強調民主陣營應互相幫助，共同強化抵抗侵略的力量，並期盼與國際社會持續交流合作，攜手面對未來的挑戰。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統致詞時首先歡迎訪賓到訪台灣，她表示，「公民自由中心」長期維護烏克蘭人權的努力，已獲得國際社會的肯定與讚譽，對於該組織所展現的堅持、勇氣與毅力，要代表台灣政府與人民致上敬意。

蕭副總統提到，烏克蘭人民仍持續遭受因俄羅斯入侵及戰爭行為所造成的不幸悲劇，台灣人民對此感同身受，因此積極投入包括重建、支持難民等多項人道援助工作，並與鄰近的理念相近國家合作，共同尋求最具建設性的協助方式。

副總統指出，台灣深刻理解來自具侵略性鄰國帶來的威脅與壓力，隨著威權政權開始建立結盟，熱愛自由的人們更應互相幫助與支持，分享彼此經驗，共同強化以倍增抵抗侵略的力量。

