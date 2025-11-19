呼籲各單位積極參與 環境部續推性別友善廁所倍增行動方案

環境部去年訂定「性別友善廁所倍增行動方案」前，全國列管約4萬5,000座公廁，全國性別友善廁所數量僅623座，占全國列管公廁僅1.4％，為不遺落任何一個人，有效解決女性廁間不足、照護者與被照護者性別不同，以及跨性別者如廁多元需求，希望藉由行動方案的拋磚引玉，提供各界參考，共同推動提升公共空間的性別友善性。

環境部表示，友善廁所係管理單位為提供讓更多人使用之公廁，立意良善，目前係由地方政府至現場盤點時，依據管理單位為讓每個人都能使用理念下所做的歸類，大多都是在本部訂定「性別友善廁所行動方案」前就已經存在的公廁，部分公廁存在進步的空間，所以環境部環境管理署除透過多元管道進行宣導外，亦常藉由與地方政府於公廁管理相關會議中進行轉達與溝通，期將行動方案的理念宣導至管理單位，環境部希望行動方案只是一個開端，引起社會大眾的重視，讓有進步空間的廁所逐步改善，將持續補助或輔導推動。

環境部強調，為積極落實性別平權的理念，特別於訂定行動方案時，透過專家諮詢，方確認性別友善廁所定義、標準配備、安全性、隱私保護等核心價值。其後內政部國土管理署也已於114年4月訂定「性別友善廁所設計指引」，將公共建築物採性別友善之通用概念導入廁所設計。我國性別友善廁所有賴各部會、各單位公私協力積極參與推動。

為樹立性別友善廁所標竿，及提升民眾對於性別友善廁所之認知與辨識度，使大眾能輕易辨別並選擇最高品質之性別友善廁所，環境部環境管理署再於今年10月30日訂定「性別友善廁所標章認證申辦計畫」，建立「性別友善廁所標章認證機制」，訂定明確且一致的評核標準，希冀評選出友善度最高之性別友善廁所，並授予標章以資鼓勵，有助於民眾快速辨識並安心使用，也鼓勵更多場域投入友善設施的改善與設置。並督導地方政府於執行公廁興建或修繕性別友善廁所補助案件於規劃設計階段即以取得認證為目標，確保公廁友善程度。