相對論／張曼娟照顧者10年 發現最需要的是有顆安眠藥讓你入睡

聯合報／ 記者陳宛茜王茂臻林新輝/台北即時報導
相對論劉克襄（左）與張曼娟（右）對談。記者余承翰／攝影
女性比較適合當照顧者？作家張曼娟在接受《聯合報相對論》訪問說，她以獨力照顧父母10年過來人的經驗，她覺得不是，是因為單身女生比較願意付出，而不是她比較適合做這件事。

為何會選擇成為獨力照顧者？張曼娟說，說起來有點諷刺，因為不是她的選擇、而是命運選擇了她。她不是獨生子女，但大難來時飛鳥各分飛，誰會留下來就是誰的責任，「我就是那個不可能飛走的那個人」。照顧的過程中，自己覺得自己好像破碎了好多次，然後再慢慢把它縫起來。

但如果有人問她，如果可以重來一次，你要不要試著逃跑，說不定你逃跑事情也不會太差。但是她會很肯定的回答說不會。她還是會像第一次的選擇一樣選擇，因為她知道只有我才能夠照顧他們，也沒有別人願意接手做這件事情。

張曼娟說，在整個10年的照顧生涯中，她明白這不只是道義問題，能夠支撐她一直走下去的還是愛。父母親真的是用愛把她呵護長大，那個能量儲存在她的靈魂裡，讓她在無以為繼的時刻，可以把它取出來烘暖一下自己那個已經變冷變硬變碎的那顆心。我覺得這十年來我所付出的一切，其實就是一個很簡單的字—所以從頭來一次我還是會這麼做。

張曼娟說，很多時候大家會覺得女生比較適合照顧老人、然後單身的女兒一定最適合照顧。她覺得其實沒有誰比較適合，而是誰比較願意去多做一點。如劉克襄不會是適合的人，但他也做、沒丟給老婆。很多男性碰到長照就會讓媳婦做。單身的女性比較適合照顧父母嗎?

她說，不是，她認為是因為單身女生比較願意付出，而不是她比較適合做這件事。

張曼娟也說，照顧父母也讓她發現，原來人生一世到最後，其實需要的就是想睡覺時有顆安眠藥讓你入睡、想出門時有一台輪椅讓你出門，又何必花這麼多精力與情感去汲汲營營。你去努力爭取而來的那些東西，也許你後來根本不需要。

張曼娟自認做了一個照顧者的寧靜革命。剛開始在臉書貼照顧者的文章時，不少人在下面回覆:照顧父母是你的福報，你要惜福不可以抱怨，現在是你回報父母的時候，你竟然還敢訴苦真是不孝。她第一次收到這樣的回饋時蠻震驚，朋友還告訴我不要冒華人社會之大不諱。但她的想法就是，會說出這樣話的人，一個是根本沒有成為照顧者，再不然就是非常幸運、照顧之路很順遂。如果你曾經真正成為一個照顧者、經歷辛苦的照顧之路，你不會說出「福報」這樣的話。很多照顧者就是撐不住這種「福報」才走上絕路。

父母 單身 女生
