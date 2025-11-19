快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

聽新聞
0:00 / 0:00

相對論／照顧者面對情勒如何保持自我？劉克襄 我在媽家附近買房

聯合報／ 者陳宛茜王茂臻林新輝/台北即時報導
張曼娟（左）、劉克襄同為照顧者。記者余承翰／攝影
張曼娟（左）、劉克襄同為照顧者。記者余承翰／攝影

照顧老去的父母，照顧者往往會經歷被照顧者的情緒勒索，在金鐘獎擔任已故影視工作者引言人感動全場的作家劉克襄說，他在媽媽隔壁不遠處買房。

劉克襄照顧者身分18年，回故鄉時，一開始是跟媽媽住在一起。後來他知道他必須有自己的空間。因此他在媽媽隔壁不遠處買了一個房子照顧母親時可以錯開一個位置，看到怎麼照顧會比較好。

面照顧長輩的情緒，劉克襄說，他是比較隱性的，他和媽媽合作了一本書，他寫文章配上媽媽的插圖。但他沒有把自己的痛苦或者遇到的狀況呈現出來。

劉克襄說，他比較喜歡用快樂的方式呈現他和父母的關係。他會努力讓媽媽覺得自己也在照顧別人，讓她覺得自己不只是一個被照顧者，她也在照顧人家。母親也在教我如何去面對老人家，如何讓她變成一個更好的老人家。

劉克襄說，他所遇到的情緒勒索，不同階段會有不同階段的勒索方式，讓他常常會陷入一個比較大的困境，但他會努力不讓自己倒下來。

劉克襄說，他所遇到的情緒勒索，不同階段會有不同階段的勒索方式，讓他常常會陷入一個比較大的困境，但他會努力不讓自己倒下來。

照顧父母，最大的恐懼是甚麼?劉克襄說，最大的恐懼是他比媽媽先倒下來、甚至先走了。他非常害怕這樣的事情，所以他努力讓自己身體變得更好。一個周大概有兩三天都在跑野外、或登山或健行。因為只有讓身體處在很好的狀況，他才有體力與智慧去面對與照顧父母。

已經找到和父母自在相處的方式嗎？劉克襄說「沒有沒有」。每次去母親哪裡就是重新組裝上陣，走路時都會想用另一個角度思考自己現在面對的狀況。因為你不曉得今天進去打開門看到媽媽時，他是用甚麼樣的心情跟你講話，所以你就要隨時調整自己，就像你在山路上，你不曉得今天會遇到那一種動物，媽媽常常扮演不同的角色、很難預期。你只能一直保持一個隨時迎戰、隨時調整自己的狀態。

劉克襄回憶起在長照醫院與父親相處的心情，劉說，每次去看父親都得經過一個快100公尺的長廊，對他言，那是黑暗的甬道，每次他都覺得走到一個沒有光的地方。每次看完父親出來，就覺得有個光在那裏，他終於可以喘口氣、可以繼續活著。可是再過一周到10天，他一定要回去，回到那個黑暗陪父親坐著。當父親看著他、戴呼吸管還流口水，卻能寫出他的名字，「我整個人非常激動。」。

劉克襄 情緒勒索 父母
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

腸病毒進入流行期 中部1個月大女嬰染病亡累計9例死亡為近6年同期最高

李遠：好作品應改編 戲劇、音樂、電影傳世界

陪伴力量大 照顧者偕長輩、社區夥伴漫步松柏嶺茶園

家屬顧病人不互教翻床、換尿布 護理師嘆：照顧者做不好就得接手做

相關新聞

相對論／張曼娟照顧者10年 發現最需要的是有顆安眠藥讓你入睡

女性比較適合當照顧者？作家張曼娟在接受《聯合報相對論》訪問說，她以獨力照顧父母10年過來人的經驗，她覺得不是，是因為單身...

相對論／照顧者面對情勒如何保持自我？劉克襄 我在媽家附近買房

照顧老去的父母，照顧者往往會經歷被照顧者的情緒勒索，在金鐘獎擔任已故影視工作者引言人感動全場的作家劉克襄說，他在媽媽隔壁...

11屆傳善獎挹注1.2億力挺8家機構 跨域導入公益新知擴大善循環

由陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦的第十一屆「傳善獎」昨(18)日在寒舍艾美酒店舉行第十一屆頒獎典禮，吸引近四百位社福機構與長期關注社福議題領域的企業代表，盼能引進多元能力來協助社福機構，

相對論／劉克襄：我不會用傳統觀念要求妻子 張曼娟：不是適合而是女性願意奉獻

女性或者單身女性比較「適合」擔任照顧者的角色，是社會成見還是不得不的現實。

相對論／張曼娟：不相關人的情勒最難受 劉克襄：努力讓自己不要倒下來

張曼娟為什麼會在晚上九點離家出走？劉克襄的最大恐懼又是什麼？照顧者被情緒勒索是局外人不能明白的窒息，保持自我是一門重要的...

相對論／張曼娟、劉克襄 中年「書寫」照顧者

張曼娟老師曾說：「照顧著老去的父母，才真正理解人生」、「照顧父母，讓我學習到什麼是『老』」。劉克襄老師則說，這些年勤寫臉書是為了讓媽媽閱讀、過去旅行是個人自由的浪漫之旅，現在則是像在母親的心靈陪伴下去到遠方。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。