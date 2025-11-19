相對論／照顧者面對情勒如何保持自我？劉克襄 我在媽家附近買房

照顧老去的父母，照顧者往往會經歷被照顧者的情緒勒索，在金鐘獎擔任已故影視工作者引言人感動全場的作家劉克襄說，他在媽媽隔壁不遠處買房。

劉克襄照顧者身分18年，回故鄉時，一開始是跟媽媽住在一起。後來他知道他必須有自己的空間。因此他在媽媽隔壁不遠處買了一個房子照顧母親時可以錯開一個位置，看到怎麼照顧會比較好。

面照顧長輩的情緒，劉克襄說，他是比較隱性的，他和媽媽合作了一本書，他寫文章配上媽媽的插圖。但他沒有把自己的痛苦或者遇到的狀況呈現出來。

劉克襄說，他比較喜歡用快樂的方式呈現他和父母的關係。他會努力讓媽媽覺得自己也在照顧別人，讓她覺得自己不只是一個被照顧者，她也在照顧人家。母親也在教我如何去面對老人家，如何讓她變成一個更好的老人家。

劉克襄說，他所遇到的情緒勒索，不同階段會有不同階段的勒索方式，讓他常常會陷入一個比較大的困境，但他會努力不讓自己倒下來。

照顧父母，最大的恐懼是甚麼?劉克襄說，最大的恐懼是他比媽媽先倒下來、甚至先走了。他非常害怕這樣的事情，所以他努力讓自己身體變得更好。一個周大概有兩三天都在跑野外、或登山或健行。因為只有讓身體處在很好的狀況，他才有體力與智慧去面對與照顧父母。

已經找到和父母自在相處的方式嗎？劉克襄說「沒有沒有」。每次去母親哪裡就是重新組裝上陣，走路時都會想用另一個角度思考自己現在面對的狀況。因為你不曉得今天進去打開門看到媽媽時，他是用甚麼樣的心情跟你講話，所以你就要隨時調整自己，就像你在山路上，你不曉得今天會遇到那一種動物，媽媽常常扮演不同的角色、很難預期。你只能一直保持一個隨時迎戰、隨時調整自己的狀態。

劉克襄回憶起在長照醫院與父親相處的心情，劉說，每次去看父親都得經過一個快100公尺的長廊，對他言，那是黑暗的甬道，每次他都覺得走到一個沒有光的地方。每次看完父親出來，就覺得有個光在那裏，他終於可以喘口氣、可以繼續活著。可是再過一周到10天，他一定要回去，回到那個黑暗陪父親坐著。當父親看著他、戴呼吸管還流口水，卻能寫出他的名字，「我整個人非常激動。」。