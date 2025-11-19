快訊

名模孫正華驚傳恢單！2年前就與神通集團少東離婚 贍養費金額曝光

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強恐低於15度

MLB／莊陳仲敖也入列運動家40人名單 2台將免規則五

避免直美、強化醫美醫資格 衛福部預告：嚴禁住院醫師執行醫美手術

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導

愈來愈多年輕醫師取得醫師執照後，未繼續接受「一般醫學訓練計畫」（PGY），直奔醫美診所，引發熱議。衛福部預告「醫美特管法」，將醫美改為3層級管理，且執行醫師需完成PGY訓練，而抽脂、全臉拉皮等一般美容醫學手術、特定美容醫學手術，僅限於10大專科醫師執刀。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前僅針對「特定美容醫學手術」訂定規範，但電波拉皮、玻尿酸注射等看似安全、較不具侵襲性的微整形，也常引發醫療糾紛，甚至造成事故及悲劇。

為改善管理缺口，衛福部近日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，將原先單一的美容醫學規範改為三級管理，明確區分為美容處置（針劑注射、光電治療）、一般美容醫學手術（眼、鼻整形植髮、削骨、拉皮、自體脂肪移植、抽脂等）、特定美容醫學手術（中臉部、全臉部拉皮，及單次脂肪抽出量達1500毫升或單次脂肪與體液總抽出量達5000毫升、腹部整形），嚴格規定執行醫師的資格。

依照現行制度，年輕醫師無須接受PGY，不用忍受兩年住院醫師考驗，經短期訓練，即可從事醫美醫療行為。劉玉菁表示，此次修法加嚴管理醫師資格，想執行美容醫學，必須完成PGY訓練。

至於美容醫學手術、特定美容醫學手術，執刀者須具備外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科等10大專科醫師資格，且特定美容醫學手術執刀醫師僅能執刀相對應的項目。

根據新修內容，醫師需完成至少32小時美容醫學手術訓練課程，之後每3年還需接受至少24小時繼續教育，確保手術技術與臨床風險評估與時俱進。若為皮膚科醫師，另需具備皮膚外科手術相關訓練證明，才能執行侵入性手術。

目前未完成PGY訓練的醫師是否可繼續執行美容處置？劉玉菁表示，此次修法核心目標為提升美容醫學品質，避免未受訓人員執行高風險醫療行為，因此，新制草案規畫，這些年輕醫師需在3年內完成PGY訓練，始可執行美容醫學處置，避免醫療品質不穩。

醫學 醫師 手術
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

躺了幾次手術台？《放羊的星星》柳河娜「爆改網美塑膠臉」嚇壞粉絲：夏之星怎麼變這樣…

桃園男子車禍手骨折術後恢復室開踢護理師 法官判3月刑

潘慧如9歲「愛女」嘴邊長瘤動刀竟失語 犬舍不當繁殖震驚出手了

專訪／姚采穎44歲「母難日破冰」！暫拒醫美不婚不生渴求自由

相關新聞

急診醫恐更快流向醫美？ 修法增列手術資格 基層憂加劇人才流失

衛福部預告修法，急診醫學科醫師也可執行特定醫美手術，消息一出，急診界形容為「急診大利多」，諷刺為「愈來愈多的急診醫師將無...

改善「直美」衛福部出招加嚴特管法 醫師工會批：修理小孩給外人看

衛福部近日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，將原先單一的美容醫學規範改為三層級管理，光電治療、...

修法禁直美醫師工會批「修理小孩給外人看」 衛福部長石崇良回應了

醫美糾紛頻傳，衛福部長石崇良日前提出要修法杜絕醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）直接從事醫學美容，近期「特管辦法」修...

避免直美、強化醫美醫資格 衛福部預告：嚴禁住院醫師執行醫美手術

愈來愈多年輕醫師取得醫師執照後，未繼續接受「一般醫學訓練計畫」（PGY），直奔醫美診所，引發熱議。衛福部預告「醫美特管法...

歷史上的今天／1967年九年國民教育會議 啟動國中增班

1967年11月19日，中華民國台灣省九年國民教育推行委員會第一次會議通過各縣市計畫增班案，決定第57至59學年度全省國民中學共增加5785班。19日會議共通過重要議案5項，將提請省府例會通過後實施。 當時的台灣省府主席黃杰在主持台灣省九年國民教育推行委員會第一次會議時指示，籌辦九年國民教育的各項準備工作，務必於1968年7月底以前全部完成，俾下學年度各國民中學能如期開學。

台電四接防波堤工程流標…環團舉三接工程疑雲為例 籲經濟部踩煞車

台電發包位在基隆港嘴外「四接」預定地，防波堤及圍堤造地工程，今因投標廠商不足流標。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。