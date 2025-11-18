台電四接防波堤工程流標…環團舉三接工程疑雲為例 籲經濟部踩煞車

台電發包位在基隆港嘴外「四接」預定地，防波堤及圍堤造地工程，今因投標廠商不足流標。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電會捲土重來，呼籲經濟部暫緩這項工程。基市環保局說，工區若在土壤汙染整治場址，會依法禁止施工。

台電規畫燃燒重油發電的協和電廠除役後，轉型為燃燒天然氣電廠（四接），3.0開發版本選在基隆港嘴外填海造地，興建接卸收天然氣碼頭。台電發包防波堤及圍堤造地工程今天開標，因為未達3家投標而流標。

王醒之說，台電第2次招標就不受政府採購法廠商家數限制，研判1個月後會捲土重來。中油「三接」工程爆出預算浮編疑雲，呼籲經濟部拿出決心暫緩台電這項工程，重新檢討中油台電搶建天然氣接收站的亂象，趁此機會好好整頓國營事業。

王醒之指出，協和電廠爆發嚴重土壤汙染問題，陸域開發行為必須全數暫停，照常理來說四接工程會暫緩「避風頭」，但台電一方面針對海域工程招標，又要求基市府同意「草率版」的土壤整治計畫，以利推動陸域相關工程，大啖「海陸全餐」。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，協和電廠今年9月被列為土壤汙染整治廠址，四接防波堤及圍堤造地工程，主要施工地點雖位於海域，但會併入協和電廠更新改建計畫辦理環評，機具、物料、人員均可能利用土壤汙染管制區土地，台電不應在土壤汙染未完成整治前貿然動工。

基隆市環保局長馬仲豪表示，公告為土壤汙染整治場址依法禁止新建、增建、改建與修建，市府將請協和電廠提供台電海事工程施工位置圖與地號，確認是否位於管制區內。

馬仲豪說，若工程確實落在公告範圍內，市府將依法禁止施工。如違規動工，將依土汙法處15萬至75萬元罰鍰，並限期改善，逾期未改善者按次處罰，情節重大者將可命其停工或歇業。