快訊

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

聽新聞
0:00 / 0:00

台電四接防波堤工程流標…環團舉三接工程疑雲為例 籲經濟部踩煞車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台電發包「四接」防波堤及圍堤造地工程，今因投標廠商不足流標。圖／聯合報系資料照
台電發包「四接」防波堤及圍堤造地工程，今因投標廠商不足流標。圖／聯合報系資料照

台電發包位在基隆港嘴外「四接」預定地，防波堤及圍堤造地工程，今因投標廠商不足流標。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電會捲土重來，呼籲經濟部暫緩這項工程。基市環保局說，工區若在土壤汙染整治場址，會依法禁止施工。

台電規畫燃燒重油發電的協和電廠除役後，轉型為燃燒天然氣電廠（四接），3.0開發版本選在基隆港嘴外填海造地，興建接卸收天然氣碼頭。台電發包防波堤及圍堤造地工程今天開標，因為未達3家投標而流標。

王醒之說，台電第2次招標就不受政府採購法廠商家數限制，研判1個月後會捲土重來。中油「三接」工程爆出預算浮編疑雲，呼籲經濟部拿出決心暫緩台電這項工程，重新檢討中油台電搶建天然氣接收站的亂象，趁此機會好好整頓國營事業。

王醒之指出，協和電廠爆發嚴重土壤汙染問題，陸域開發行為必須全數暫停，照常理來說四接工程會暫緩「避風頭」，但台電一方面針對海域工程招標，又要求基市府同意「草率版」的土壤整治計畫，以利推動陸域相關工程，大啖「海陸全餐」。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，協和電廠今年9月被列為土壤汙染整治廠址，四接防波堤及圍堤造地工程，主要施工地點雖位於海域，但會併入協和電廠更新改建計畫辦理環評，機具、物料、人員均可能利用土壤汙染管制區土地，台電不應在土壤汙染未完成整治前貿然動工。

基隆市環保局長馬仲豪表示，公告為土壤汙染整治場址依法禁止新建、增建、改建與修建，市府將請協和電廠提供台電海事工程施工位置圖與地號，確認是否位於管制區內。

馬仲豪說，若工程確實落在公告範圍內，市府將依法禁止施工。如違規動工，將依土汙法處15萬至75萬元罰鍰，並限期改善，逾期未改善者按次處罰，情節重大者將可命其停工或歇業。

台電 四接 王醒之 基隆港 協和電廠
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北市瑞芳逢甲路工程封路 號誌未調整造成壅塞

景美溪驚見不明汙水 北市環保局曝捷運南環段工程惹禍

新竹縣竹北市勝利七、八街第二階段配對單行道系統將上路

終於決標了！AIT舊址改建音圖中心 多次流標後終決標2030完工

相關新聞

台電四接防波堤工程流標…環團舉三接工程疑雲為例 籲經濟部踩煞車

台電發包位在基隆港嘴外「四接」預定地，防波堤及圍堤造地工程，今因投標廠商不足流標。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台...

沈呂巡新書「巡使四方」問世 曝與聯合報第一次接觸過程

前駐美代表沈呂巡兩年前逝世，由其妹、台大音樂系教授沈冬和資深媒體人謝幸吟搜集沈呂巡曾寫過的文章集結成冊。聯合報執行董事項...

沈呂巡文集發表 老友談「老沈」脾氣火爆現場笑聲不斷

聯經出版《巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡》，今在台大校友會館舉行新書發表會；前駐美代表沈呂巡兩年前逝世，由其...

沈呂巡新書「巡使四方」發表 紀錄40餘年外交歷程足跡

前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」，下午在台大校友會館舉行新書發表會。同書作者謝幸吟、...

立院批三接爭議 預算未審先決標

中油天然氣第三接收站預算涉浮報，民眾黨立委黃國昌昨天指出，工程額外增加的預算，從原先預估一五○億元暴增為三四三億元，且看...

三接預算爭議 中油：一個月內完成調查 不會護短

立法院司法及法制委員會昨邀中油等單位就三接案爭議專案報告，多位國民黨立委質疑中油說不清楚，民進黨立委也盼說清楚，但要在野...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。