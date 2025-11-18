陳義信出席關懷盃 鼓勵棒球小將勇敢追夢

原民會副主委陳義信今天出席關懷盃記者會，鼓勵原住民族棒球小將勇敢追夢。原民會說，透過運動選手培育、拔尖等計畫，今年共投入約新台幣2億元經費，全力培育基層及競技人才。

中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會主辦的關懷盃棒球邀請賽，已邁入第32屆，今年共有62隊參賽，自11月28日至12月1日前進花蓮縣，以布農族語「Kulumaha 回家吧」為主題，呼喚熱愛棒球的族人們回到家鄉。

原住民族委員會副主委陳義信今天出席關懷盃記者會致詞表示，每位成功的運動員背後都有漫長而艱辛的培訓道路，族人們不畏困難、勇敢築夢，讓原住民族在體育領域屢創佳績。

陳義信提到，在台灣棒球界，無論職業或業餘比賽，都可看見許多原住民族選手在賽場上締造耀眼成績；關懷盃不僅是提供原住民族棒球小將自我展現的舞台、以球會友，更邀請原住民族棒球球星回到部落，傳承技術及經驗。

陳義信表示，期盼在每個棒球小將的心中種下勇敢追夢的種子，陪伴他們在棒球的道路上成長茁壯。

原民會發布新聞稿表示，已推動「原住民族潛優運動選手培育計畫」扎根校園，也透過「原住民族優秀運動選手拔尖計畫」協助選手邁入國際，今年共投入約2億元經費，全力培育基層及競技人才。

原民會指出，將持續致力作為每位族人的最佳後盾，讓每位原住民族運動員都能在賽場上盡力揮灑汗水、持續突破極限。