11屆傳善獎挹注1.2億力挺8家機構 跨域導入公益新知擴大善循環

由陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦的第十一屆「傳善獎」昨(18)日在寒舍艾美酒店舉行第十一屆頒獎典禮，吸引近四百位社福機構與長期關注社福議題領域的企業代表，盼能引進多元能力來協助社福機構，讓善的循環持續擴大。

主辦單位陳永泰公益信託王景賢總幹事表示，傳善獎以長期、穩定挹注為核心，並設有傳善研究影響力、社福人才獎助學金、傳善學苑與經驗分享會等一系列機構服務面及組織面培力，促成跨域學習交流與互助合作，不僅使弱勢朋友獲益，因為更好的社會，所有社會大眾都會獲益。期盼藉由獎項拋磚引玉，引動企業與民間參與，讓傳善成為全民共同投入的行動。

典禮特邀國立臺灣大學社工系馮燕名譽教授進行專題演講，分享連續七屆擔任複審評審主席的觀察，從穩定資源支持、專業人才匯聚到跨學術與實務界的知識導入，深入剖析傳善獎對台灣公益生態的系統性影響。

本屆特別安排2025傳善研究影響力前十名得主出席，促成社福與學術界的交流，達到多元能力進社福的目標。並邀請本屆首獎得主許華倚以得獎主題「數位陪伴實證：高齡幸福新契機」分享長者幸福感如何透過數位創新有效提升。

第十一屆傳善獎由「基督教救助協會」、「孩子的書屋文教基金會」、「至善基金會」、「台灣玩具圖書館」、「曉明基金會」、「瑪利亞基金會」、「安寧照顧基金會」、「中華民國肌萎縮症病友協會」等8家機構獲獎，涵蓋兒少陪伴、偏鄉教育、身心障礙支持、安寧照護、病友服務以及惜食議題、循環經濟、組織數位轉型等多元領域，提供每家每年500萬、連續3年共1.2億元的穩定挹注，讓機構創新、成長、茁壯，為社會織起堅韌安全網絡。也期待企業認識更多優質得獎機構，攜手合作企業ESG，為社會帶來更多善的循環。

至善基金會-守護弱勢兒少健康發展

針對偏鄉家庭嬰幼兒、孕產婦及主要照顧者，提供關鍵照顧服務，協助失能家長提升照護能力，避免兒少因不當對待導致更弱勢處境。至善基金會將「創傷知情照護」融入服務中，透過覺察照顧者的壓力與創傷經驗，給予正向的關係建立，以培養復原力。

至善以創傷知情觀點陪伴主要照顧者與幼兒，提供溫暖而安心的照護環境。 圖／陳永泰公益信託 提供

台灣玩具圖書館協會-跨世代共享回收玩具讓愛延續

以教育與環保為核心，設計親子皆可參與的遊戲。透過二手玩具的回收整理、修復與租借，實踐環境永續與社會共榮的雙贏。協會持續拓展玩具共享體系，舉辦共玩活動及玩具巡迴車服務，更串聯社福機構、企業與社區，共同開發多元服務模組，提供更穩定的服務。

玩具圖書館辦理共玩活動，讓孩子與長者一起玩玩具，增進多元族群社會。

瑪利亞基金會-幫助身心障礙者安居樂業

基金會服務的障礙者多已邁入中高齡，在「就業」與「居住」面臨極大挑戰。基金會結合社會住宅擴增社區家屋，陪伴障礙者在專業團隊陪伴下自立生活；基金會的「快樂襪」社會企業，創造更多障礙者就業機會，期望推動可複製，且符合身障權益的社區支持模式。

瑪利亞以「快樂襪」社會企業，發掘障礙者的繪畫天賦，提供多元就業機會。 圖／陳永泰公益信託 提供

中華民國肌萎縮症病友協會-開創肌肉萎縮症預防與照護的新模式

台灣肌肉萎縮症照護長期因數據不足以致基因篩檢推廣有限。協會期待透過前端預防，如孕前篩檢的方式，避免「肌萎寶寶」誕生，預計打造首個由病友主導的整合平台，蒐集非醫療資料以整合分析，做為未來疾病照護及政策倡議之用。

推動「到宅關懷服務」，同為肌肉萎縮症病友的協會夥伴陪伴度過艱難時刻，更能體會家屬的辛勞。

