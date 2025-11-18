快訊

沈呂巡新書「巡使四方」問世 曝與聯合報第一次接觸過程

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」下午舉行新書發表會。同書作者謝幸吟（右四）、沈冬（左四，沈呂巡胞妹）、沈呂巡夫人李秋萍（左三）、外交部前部長錢復（中）、胡志強（右三）、李大維（右二）、林永樂（右一）、聯合報執行董事項國寧（左一）、聯經出版公司發行人林載爵（左二）出席與會。記者黃義書／攝影
前駐美代表沈呂巡兩年前逝世，由其妹、台大音樂系教授沈冬和資深媒體人謝幸吟搜集沈呂巡曾寫過的文章集結成冊。聯合報執行董事項國寧提到沈呂巡與聯合報的第一次接觸，是1979年起中華民國與美國斷交，4月4日聯合報二版刊出沈呂巡投書「對我外交工作的檢討和建議」，當年的總編輯張作錦說，與沈呂巡素昧平生，在賓州大學唸博士班的沈呂巡以航空郵寄來文，張作錦讀了之後非常驚艷就決定刊登在聯合報二版，並發給沈呂巡300美元的稿費（或許是400美元），是當年一位在美公費留學生一個月的生活費。

聯經出版《巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡》，今在台大校友會館舉行新書發表會。

項國寧回憶起與「老沈」共度的時光表示，他與沈呂巡在華府時一位是初階的小記者，一位是初階外交官，和當時也是駐美代表處諮議、後來成為外交部長的李大維一起吃飯，雙方立場不同，經常攻防對立又重修舊好。

項國寧說，沈呂巡引大公報前任總編輯張季鸞的期許「不黨、不賣、不私、不盲」取笑聯合報有沒有「黨賣私盲」，他則回擊沈呂巡「喪權辱國的條約都是外交官簽的」，彼此取笑一番再回到工作崗位。

項國寧提到，沈呂巡2016年退職，教書寫作不輟，2019年生病後他去探視，老沈雖然身體不好，戰鬥意志依然高昂。聯合報副總編輯郭崇倫邀請沈呂巡到汐止報社接受採訪，沈呂巡西裝筆挺，感覺內心依然有一把火，不輸他30歲投稿給聯合報的熱情。

項國寧表示，外界常說老沈個性高傲、行事狂狷，相熟後是「知我者謂我心憂，不知我者謂我何求」，他引用李白的詩作來懷念沈呂巡：「仰天大笑出門去，我輩豈是蓬蒿人」。 

聯經發行人林載爵說，一個人一生只有一個工作很少見，當外交官是最辛苦的一件事，尤其國際情勢險惡加上中共打壓；沈呂巡18歲就投身外交領域，以外交為職志，凸顯這本書的重要性。

