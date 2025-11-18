沈呂巡文集發表 老友談「老沈」脾氣火爆現場笑聲不斷

聯經出版《巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡》，今在台大校友會館舉行新書發表會；前駐美代表沈呂巡兩年前逝世，由其妹、台大音樂系教授沈冬和資深媒體人謝幸吟搜集沈呂巡曾寫過的文章集結成冊。沈呂巡57年前的同班同學、前總統馬英九撰寫序文，前第一夫人周美青到場支持，曾與沈呂巡在外交部共事的前部長錢復和胡志強妙語如珠，談「老沈」的脾氣火爆，也談沈呂巡對事對人的嚴格要求。

錢復稱沈呂巡是了不起的外交人員，胡志強以「精彩」、「有魅力（charisma）的人」，總結沈呂巡的一生。

錢復提起沈呂巡為外界所知的外號「沈大砲」，他說，正是因為沈呂巡責任心重，才會有這樣的外號，沈呂巡當政務次長期間，罵同事罵得太厲害，錢復勸沈呂巡還被反問「你當年還不是這樣」， 現場聽眾大笑。

錢復說，沈呂巡外交工作的最後四個職務駐歐盟代表、政務次長、駐英國代表和駐美代表，都是同一個人提名沈呂巡，就是伯樂馬英九重用了千里馬沈呂巡，讓他在這些職務上盡心盡力，貢獻國家。

胡志強也打趣說，沈呂巡是有名的「外長未遂」，國民黨沒有繼續執政讓沈呂巡無緣成為外交部長。