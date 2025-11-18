沈呂巡新書「巡使四方」發表 紀錄40餘年外交歷程足跡

前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」，下午在台大校友會館舉行新書發表會。同書作者謝幸吟、沈冬（沈呂巡胞妹），前總統夫人周美青、沈呂巡夫人李秋萍、外交部前部長錢復、胡志強、李大維、林永樂、聯合報執行董事項國寧、聯經出版公司發行人林載爵出席與會。

沈呂巡大使性格耿介、堅毅，風格直率敢言人稱「沈大砲」，是清代名臣沈葆楨後代。「巡使四方」一書，是沈呂巡大使四十餘年外交歷程的足跡，既是實務的外交官，也是外交史的見證者與記錄者。其書對國家主權、對美關係、國際法、歐盟免簽、英倫外交、歷史條約、國家象徵等主題的文章為核心，再經編者分析，形成一次跨越半世紀的外交思辨之旅