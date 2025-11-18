快訊

沈呂巡新書「巡使四方」發表 紀錄40餘年外交歷程足跡

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」，下午在台大校友會館舉行新書發表會。外交部前部長錢復（左）、胡志強（右）出席致詞。記者黃義書／攝影
前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」，下午在台大校友會館舉行新書發表會。外交部前部長錢復（左）、胡志強（右）出席致詞。記者黃義書／攝影

前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」，下午在台大校友會館舉行新書發表會。同書作者謝幸吟、沈冬（沈呂巡胞妹），前總統夫人周美青、沈呂巡夫人李秋萍、外交部前部長錢復、胡志強、李大維、林永樂、聯合報執行董事項國寧、聯經出版公司發行人林載爵出席與會。

沈呂巡大使性格耿介、堅毅，風格直率敢言人稱「沈大砲」，是清代名臣沈葆楨後代。「巡使四方」一書，是沈呂巡大使四十餘年外交歷程的足跡，既是實務的外交官，也是外交史的見證者與記錄者。其書對國家主權、對美關係、國際法、歐盟免簽、英倫外交、歷史條約、國家象徵等主題的文章為核心，再經編者分析，形成一次跨越半世紀的外交思辨之旅

前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」下午舉行新書發表會。同書作者謝幸吟（右四）、沈冬（左四，沈呂巡胞妹）、沈呂巡夫人李秋萍（左三）、外交部前部長錢復（中）、胡志強（右三）、李大維（右二）、林永樂（右一）、聯合報執行董事項國寧（左一）、聯經出版公司發行人林載爵（左二）出席與會。記者黃義書／攝影
前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」下午舉行新書發表會。同書作者謝幸吟（右四）、沈冬（左四，沈呂巡胞妹）、沈呂巡夫人李秋萍（左三）、外交部前部長錢復（中）、胡志強（右三）、李大維（右二）、林永樂（右一）、聯合報執行董事項國寧（左一）、聯經出版公司發行人林載爵（左二）出席與會。記者黃義書／攝影
前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」下午舉行新書發表會。前總統夫人周美青（右）低調出席與沈呂巡夫人李秋萍（左）坐在席間。記者黃義書／攝影
前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」下午舉行新書發表會。前總統夫人周美青（右）低調出席與沈呂巡夫人李秋萍（左）坐在席間。記者黃義書／攝影
前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」下午舉行新書發表會。外交部前部長錢復出席致詞，記者黃義書／攝影
前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」下午舉行新書發表會。外交部前部長錢復出席致詞，記者黃義書／攝影
前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」下午舉行新書發表會。由同書作者、沈呂巡胞妹沈冬（左）主持，外交部前部長錢復（中）、胡志強（右）出席致詞。記者黃義書／攝影
前駐美代表沈呂巡的新書「巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡」下午舉行新書發表會。由同書作者、沈呂巡胞妹沈冬（左）主持，外交部前部長錢復（中）、胡志強（右）出席致詞。記者黃義書／攝影

沈呂巡
