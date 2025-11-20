近7000坪大坪頂公園變身！福樺春天坐享綠金

近日桃園市政府宣布啟動「龜山大坪頂公園改建計劃」。斥資約1億元，針對這片位於文化二路、文化三路、公園路交會，總面積達2.3公頃，近7000坪規模土地進行全面升級，預計2027年完工啟用。將為區域景觀帶來嶄新風貌，使龜山增添一筆珍貴「綠色資產」，更加提升宜居價值。

桃園市政府宣布啟動近7000坪「龜山大坪頂公園改建計劃」。 圖／好漾廣告 提供

全齡化公園設計 家的戶外客廳

規劃保留現地9成喬木，並優化既有天幕籃球場與苗圃公園，新增環狀步道、樹陣廣場與欒樹體健區。設計更融入在地「八卦窯」文化意象，打造兼具歷史記憶與遊戲功能的磚窯意象遊戲場，凝聚在地認同感，讓公園成為充滿故事的生活空間。

遊戲場細膩分區，滿足2至5歲幼童、5至12歲兒童與12歲以上青少年的不同需求。對 「福樺春天」 的家庭而言，從長輩的休憩漫步到孩童的奔跑嬉戲，這裡就是全家共用天倫的 “戶外客廳” ，實現跨世代的幸福共融。

龜山運動中心＋公園 健康生活雙核心

同步推進的龜山運動中心已於2024年開工，規劃包含游泳池、SPA池、蒸氣室、體適能中心、桌球教室、韻律教室與綜合球場，預計2027年完工。龜山與林口憑藉天然森丘與高爾夫休閒特色，結合大坪頂公園的改造，龜山與林口形塑出綠意與健康並具的城市風格，吸引追求生活品質的菁英新貴入住。

為區域景觀帶來嶄新風貌，預計2027年完工啟用。 圖／好漾廣告 提供

融入在地文化意象，打造磚窯意象遊戲場。 圖／好漾廣告 提供

與公園為鄰 「福樺春天」自然繁華自由切換

福樺建設深耕林口、龜山近30年，以建築品味凝聚超過千戶家庭，塑造富含文藝質感的生活聚落。「福樺春天」坐擁林口長庚特區核心位置，距A8站僅700米，立足文化二路千坪角地。散步約200米即抵大坪頂公園，加上社區規劃天際泳池會所，住戶在自然與繁華間自由切換，創造專屬的ME-TIME時光。

長庚白袍菁英青睞 自住換屋置產首選

林口長庚醫院年門診近400萬人次，近9000名醫療專業人員形成穩定居住需求。「福樺春天」以步行可達長庚醫院的區位優勢，為醫護工作者節省通勤時間，實現工作與生活的平衡，吸引白袍菁英以自住、換屋或「同鄰不同戶」二代宅概念提前佈局，成為A8市區中兼具便利與寧靜的稀藏之作。

通過大坪頂公園的改造與區域建設升級，福樺春天以綠金環境、完整生活機能與建築品牌力，正成為智慧置產者的最佳選擇。A8市心稀藏之作，人生美好春天，就從「福樺春天」開始。

