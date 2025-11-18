聽新聞
三接預算爭議 中油：一個月內完成調查 不會護短

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

立法院司法及法制委員會昨邀中油等單位就三接案爭議專案報告，多位國民黨立委質疑中油說不清楚，民進黨立委也盼說清楚，但要在野別未審先判。中油董事長方振仁承諾，一個月內會完成行政調查；經濟部官員說，會全力配合檢調查證；法務部長鄭銘謙也表示，支持檢察官依法徹查。

國民黨立委羅智強質詢，鏡週刊講該工程經費有業者說要二五六億元，詢價結果中，東丕營造公司就是報二五六億元，所以錄音檔的業者是不是就是東丕？方振仁說，目前不確定。羅智強質疑，周刊爆的錄音檔中有「總經理說中油不缺錢」，這是在哪一年？方振仁回應，該工程是民國一一一年招標決標，那是前面階段的前總經理。

國民黨籍司委會召委翁曉玲指出，三年前就有人檢舉該案，但因無效才向媒體爆料。鄭銘謙答詢強調「我們沒有在吃案的」，有檢舉就會收文，涉犯罪就會立案；調查局長陳白立也說，今年八月收過一次檢舉，當時馬上就立案。

國民黨立委王鴻薇表示，中油說已啟動行政調查，那何時完成？方振仁回應，希望一個月內，在十二月中完成行政調查，絕不會護短。

民進黨立委陳培瑜也認為「該查就查」，她並請中油說清楚該工程經費演變情況，尤其為何從先前公開閱覽時二三八點四億元增加到二五三億元？方振仁說明，公開閱覽是看大家意見，同時將廠商詢價等資訊搜集統整後來做最終研判。民進黨立委吳思瑤則說，若有弊案不會放過，但籲在野黨立委不該介入個案做政治公審。

經濟部政務次長何晉滄表示，媒體報導說有錄音檔新事證，會再啟動調查。

三接 中油 鄭銘謙 羅智強 陳白立 陳培瑜 翁曉玲 吳思瑤 王鴻薇
