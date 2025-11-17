中油三接案頻被檢舉涉弊 中油董座：一個月內完成調查

立法院司法及法制委員會今天邀請中油等單位就三接案爭議做專報，眾多國民黨立委質疑中油說不清楚，民進黨立委也盼說清楚，但要在野別未審先判。中油董事長方振仁承諾，一個月內會完成行政調查；經濟部說，會全力配合檢調查證；法務部也說，支持檢察官依法徹查。

中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算上百億元，司委會今天邀請中油、法務部等單位就「中油三接浮報工程款爭議」等議題進行專題報告。

國民黨立委羅智強指出，鏡周刊講該工程經費有業者說要256億元，詢價結果中，東丕營造公司就是報256億元，所以錄音檔的業者是不是就是東丕？方振仁說，目前不確定。羅智強質疑，周刊爆的錄音檔中有「總經理說中油不缺錢」，這是在哪一年？方振仁回應，該工程是111年招標決標，那是前面階段的前總經理。

羅智強提到，台灣世曦辦理該工程設計，目前董事長是鄭運鵬，今天質詢就有三個名字，檢調應趕快去查；法務部長鄭銘謙說，要不要約談交由辦案單位調查；調查局長陳白立則說，會參照相關意見。羅智強還說，不認為報導是空穴來風，國營事業被移送案件最多的就是中油；陳白立回應，中油是比較多。

國民黨籍司委會召委翁曉玲指出，3年前就有人檢舉該案，但因無效才向媒體爆料；鄭銘謙強調「我們沒有在吃案的」，有檢舉就會收文，涉犯罪就會立案；陳白立也說，今年8月收過一次檢舉，當時馬上就立案。國民黨立委王鴻薇表示，中油說已啟動行政調查，那何時完成？方振仁回應，希望一個月內，在12月中完成行政調查，絕不會護短。

民進黨立委陳培瑜認為「該查就查」，她並請中油說清楚該工程經費演變情況，尤其為何從先前公開閱覽時238.4億元增加到253億元？方振仁說明，公開閱覽是看大家意見，同時將廠商詢價等資訊搜集統整後來做最終研判。民進黨立委吳思瑤則說，在野黨立委不該介入個案做政治公審，若有弊案不會放過，但不會是結果還沒確定的現在。