中油三接預算激增 黃國昌怒：150億元變343億元 立院未審卻已決標

中油天然氣第三接收站預算涉浮報引發關注，民眾黨立委黃國昌今天指出，相關預算從原先預估增加150億元變暴增343億元，且看不到細節，甚至立法院還沒審查預算通過就已經決標，怒批中油欺騙國人，先射箭再畫靶。中油董事長方振仁坦言，預算是先獲動支，經費從其他地方來的，會再把細項及新增預算來源提供出來。

鏡週刊報導，中油觀塘天然氣接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算100多億元，司法及法制委員會今邀請中油、法務部等單位就該案做專題報告。

黃國昌指出，三接五項主體工程最早是660億元，後來因為藻礁爭議推出延伸工程，增加三項工程增加150億元，後來怎麼會變成增加到305億元？預算是何時編列及通過的？方振仁回應，150億元是直接工程，編列預算時考量其他因素，計畫預算是300億元左右；行政院於111年3月核定計畫965億元，所以應該是110年做計畫修正報經濟部。

黃國昌質疑，實際上111年核定的預算都還是原本的預算數660億元，112年預算書才編列，暴增到965億元，有關真正爭議外推工程是何時決標？方振仁表示，是111年7月。黃國昌轟，也就是預算還沒送到立院審核，就可以先決標？方振仁回應，後續修正計畫是核准中油先行動支。

黃國昌抨擊，這根本先射箭再畫靶，那暴增305億元預算當中的細項到底是什麼？計畫只有數字、目的、總額，加起來不到100字，經費卻增加300多億元。方振仁表示，文書報表過去都是以此標準格式；黃國昌直呼，這是過往陋習，立法院還沒給預算以前就已經決標？若這是正常的話，要全盤了解我國預算制度。

黃國昌表示，中油報的數字是305億元，結果最後實際上是343億元；方振仁表示，直接工程150億元，計畫編列預算還有其他項次，包含籌備及。黃國昌表示，所以意思是說會從其他項目挪用？方振仁說「對」，還有工程準備金等。