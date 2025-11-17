吐瓦魯總理來台國是訪問 深化兩國邦誼與合作

快訊

中央社／ 台北17日電

吐瓦魯總理戴斐立今天清晨抵台，這是他任內第三度訪台、首次來台國是訪問，將會晤總統賴清德以及外交部林佳龍等政府高層，深化兩國邦誼及合作，並體驗台灣文化。

外交部上午發布新聞稿指出，吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷應政府邀請，於17日至22日率團來台國是訪問，訪團成員包括吐國傳統社群領袖紐陶島（Niutao，另譯：尼烏陶島）斐洛沙（TuitongaPelosa）島主及富納富提島（Funafuti）泰歐（SioseTeo，另譯：戴席歐）島主等，訪團一行已於今天清晨抵台，外交部長林佳龍赴機場接機，代表政府表達誠摯歡迎之意。

外交部表示，這次是戴斐立任內第三次訪台，也是他首次來台進行國是訪問。戴斐立一行除將會晤總統賴清德及林佳龍等政府高層，就進一步深化兩國邦誼及合作交換意見外，並將參訪風景名勝，體驗台灣文化風情。

外交部說，在「總合外交」策略下，積極在吐國推行「榮邦計畫」，就加強台吐雙邊經濟韌性及國家發展深入合作，未來將持續為兩國人民打造更繁榮、和諧的未來，並共同維護印太地區的和平、穩定。

