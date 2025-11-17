快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

試營運期吸引20萬人次 林口新地標今揭幕

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
總統賴清德（前右3）17日上午赴新北市林口出席國家檔案館開幕典禮，賴總統瀏覽館藏史料並聆聽解說。中央社
總統賴清德（前右3）17日上午赴新北市林口出席國家檔案館開幕典禮，賴總統瀏覽館藏史料並聆聽解說。中央社

國家檔案館歷經多年籌建，17日正式揭幕，並首度公開展示《解嚴令》原件、政府廢止《懲治叛亂條例》與《戡亂時期檢肅匪諜條例》相關檔案，以及《刑法》第100條修正公布檔案等重要歷史文件。總統賴清德、經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、新北市長侯友宜皆出席典禮。賴總統致詞指出，檔案公開象徵政府落實開放政府與資訊透明的決心，也讓社會能更完整理解台灣民主發展的關鍵歷程。

國家檔案館由國發會檔管局依據行政院「國家檔案典藏及服務建設計畫」（2018至2025年）推動興建，地點位於新北市林口區，為地上10層、地下2層的建築。主體工程2024年完工，今年9月啟動試營運，期間吸引逾20萬參觀人次，預計22日正式對外提供全館服務。

葉俊顯致詞指出，國家級的檔案館，不僅是全民記憶的守護者，也是代表國家的知識地標。未來檔案館將積極導入AI等新興數位科技，讓「場館AI化、檔案管理AI化」，接軌國際，同時以朝向接軌國際為目標，與各國共享及推動檔案專業技術發展。期盼檔案成為具有生命力的歷史資產，廣為傳播。

賴總統致詞表示，檔案館的建立，象徵政府落實政治檔案開放的堅定態度，也是轉型正義的重要里程碑。透過檔案公開，能讓更多人理解前人追求民主的艱辛過程，思考民主法治的可貴。賴總統並提出未來的三大工作目標，第一，無論中央或地方，都要依法將檔案交付給國家檔案館管理；第二，管理檔案要以最大開放，最小限制為目標，落實開放政府，資訊透明；第三，與校園、社團在地合作，讓民眾更了解國家發展軌跡。

此次館方安排來賓參觀常設展「島讀‧我們的故事」與開館特展「重返1987─解嚴檔案」，並首次公開展示包含《解嚴令》原件、政府廢止《懲治叛亂條例》與《戡亂時期檢肅匪諜條例》相關檔案」《刑法》第100條公布修正檔案原件等。

國發會檔管局表示，檔案館、圖書館與博物館為先進國家的知識體系三大支柱，如今完備國家知識體系的最後一大支柱已然樹立，未來將整合多元服務、典藏及行政機能，打造適足的檔案保存、技術作業、對外服務及休憩空間。

總統賴清德（前右5）17日上午赴新北市林口出席國家檔案館開幕典禮，並在經濟部長龔明鑫（前右3）、國發會主委葉俊顯（前右4）等人陪同下參觀館內展覽。中央社
總統賴清德（前右5）17日上午赴新北市林口出席國家檔案館開幕典禮，並在經濟部長龔明鑫（前右3）、國發會主委葉俊顯（前右4）等人陪同下參觀館內展覽。中央社
總統賴清德（前左2）17日上午赴新北市林口出席國家檔案館開幕典禮，並參觀館內展覽及館藏。中央社
總統賴清德（前左2）17日上午赴新北市林口出席國家檔案館開幕典禮，並參觀館內展覽及館藏。中央社

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

賴總統再籲韓國瑜為沈伯洋發聲 黃國昌：賴應思考能否肩負職責

國家檔案館落成開幕 葉俊顯表示政府落實資訊開放透明

國家檔案館開幕 賴總統呼籲中央地方共同守護檔案

開箱綠美圖 美術館：跨越邊界‧開拓想像

相關新聞

普發1萬元 今起可在指定ATM提款機領取

普發1萬元現金政策，今天起符合條件的民眾可透過指定ATM提款機領取，持續至2026年4月30日。民眾只需攜帶任一金融機構的提款卡，依照提款機畫面上的指示操作便能輕鬆領取，全台超過八成的ATM支援此服務，且跨行提款不收取手續費。金管會提醒，若出現四種情況，民眾可能無法成功領取現金，包括「個人資料輸入不一致」、「使用非16家指定銀行的ATM」、「帳戶為結清或受警示管控狀態」、「ATM機器故障或離線」。

試營運期吸引20萬人次 林口新地標今揭幕

國家檔案館歷經多年籌建，17日正式揭幕，並首度公開展示《解嚴令》原件、政府廢止《懲治叛亂條例》與《戡亂時期檢肅匪諜條例》...

三接工程遭指浮報預算 法務部：支持檢察官依法徹查

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長鄭銘謙等人就「中油三接浮報工程款爭議」等議題，進行專題報告。法務部表示，針對中油三...

川普與李在明會談資料上線 關切台海反對片面改現狀

川普與李在明會談資料上線，雙方關切台海議題，反對片面改變現狀。駐美韓國記者觀察，李在明仍在形塑兩岸政策，應正面看待官方文...

歷史上的今天／1961年美籍女豎琴家狄玲訪台演奏講學

1961年11月17日，美籍女豎琴家狄玲（Mildred Dilling）下午6時5分，由香港飛抵台北，在美國專家計劃下來作半個月的演奏訪問旅行，狄玲原定15日來台，因當日班機不能攜帶豎琴，乃延至今天才來。 豎琴家狄玲現執教於哈爾泡馬爾克斯學校，她曾應邀在白宮演奏過7次。狄玲收集有89支豎琴，據說，這次陪著她旅行的也有十幾支。 狄玲定18日上午赴國立藝專音樂科講學，19日晚上8時在台北國際廳舍舉行豎琴獨奏會。節目有巴哈的「詠嘆調」、郭別林的「蒂托巧」、李斯特的「戀歌」、查伯爾的「噴泉」、杜褒西的「月光」等，入場券在國際學舍兔費領取。

世界級SHOPPING盛典在台中！「2025台中購物節」10/24-12/25重磅登場

全台眾所矚目的「2025台中購物節」即日起至12月25日登場！市長盧秀燕表示，台中購物節已成為「台中最知名的城市品牌」，年年帶動話題與消費；今年獎項規格與活動量能再升級，延續民眾最期待的現金獎與壓軸好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。