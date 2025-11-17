試營運期吸引20萬人次 林口新地標今揭幕

國家檔案館歷經多年籌建，17日正式揭幕，並首度公開展示《解嚴令》原件、政府廢止《懲治叛亂條例》與《戡亂時期檢肅匪諜條例》相關檔案，以及《刑法》第100條修正公布檔案等重要歷史文件。總統賴清德、經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、新北市長侯友宜皆出席典禮。賴總統致詞指出，檔案公開象徵政府落實開放政府與資訊透明的決心，也讓社會能更完整理解台灣民主發展的關鍵歷程。

國家檔案館由國發會檔管局依據行政院「國家檔案典藏及服務建設計畫」（2018至2025年）推動興建，地點位於新北市林口區，為地上10層、地下2層的建築。主體工程2024年完工，今年9月啟動試營運，期間吸引逾20萬參觀人次，預計22日正式對外提供全館服務。

葉俊顯致詞指出，國家級的檔案館，不僅是全民記憶的守護者，也是代表國家的知識地標。未來檔案館將積極導入AI等新興數位科技，讓「場館AI化、檔案管理AI化」，接軌國際，同時以朝向接軌國際為目標，與各國共享及推動檔案專業技術發展。期盼檔案成為具有生命力的歷史資產，廣為傳播。

賴總統致詞表示，檔案館的建立，象徵政府落實政治檔案開放的堅定態度，也是轉型正義的重要里程碑。透過檔案公開，能讓更多人理解前人追求民主的艱辛過程，思考民主法治的可貴。賴總統並提出未來的三大工作目標，第一，無論中央或地方，都要依法將檔案交付給國家檔案館管理；第二，管理檔案要以最大開放，最小限制為目標，落實開放政府，資訊透明；第三，與校園、社團在地合作，讓民眾更了解國家發展軌跡。

此次館方安排來賓參觀常設展「島讀‧我們的故事」與開館特展「重返1987─解嚴檔案」，並首次公開展示包含《解嚴令》原件、政府廢止《懲治叛亂條例》與《戡亂時期檢肅匪諜條例》相關檔案」《刑法》第100條公布修正檔案原件等。