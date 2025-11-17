三接工程遭指浮報預算 法務部：支持檢察官依法徹查

快訊

中央社／ 台北17日電
中油三接工程現場。記者鄭國樑／攝影 聯合報資料照片
立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長鄭銘謙等人就「中油三接浮報工程款爭議」等議題，進行專題報告。法務部表示，針對中油三接是否涉及浮報工程款案，刻由檢察官依法偵辦，支持檢察官依法定程序徹查事實。

媒體報導中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，經濟部長龔明鑫11日表示，過去曾有落選廠商檢舉，當時經濟部政風單位調查結果並無不法，但既然現在媒體提出新事證，政風單位將重啟調查。

立法院司法及法制委員會今天邀請鄭銘謙等人就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專題報告，並備質詢。

法務部所提書面報告指出，針對中油三接是否涉及浮報工程款案，刻由檢察官依法偵辦，法務部對於具體個案不干預、不介入、不指導，支持檢察官依法定程序徹查事實。

法務部接著表示，台灣台北地方檢察署日前接獲告發狀，已依規定分案偵辦。另，立委於114年11月13日召開記者會所提交的檢舉函，法務部也於同日函轉檢察機關參辦。檢察官對於任何個案均秉持客觀、公正執法態度，及毋枉毋縱、有據必查的原則，全力查辦。

至於近年來國營事業貪瀆案件查處成效，法務部表示，法務部廉政署自民國109年起至114年10月止偵辦國營事業貪瀆案件總計20件、99人，貪污不法金額新台幣6547萬2017元。

法務部指出，法務部調查局自110年起至114年11月止受理國營事業貪瀆案件總計415件，移送118件，各地檢署起訴共61件。關於偵辦結果分析，移送結果以台灣中油股份有限公司最多，台灣電力股份有限公司次之，台灣自來水股份有限公司再次之。

關於移送罪名，法務部指出，以政府採購法案件（詐術圍標）最多，貪污治罪條例（收賄罪、詐領財物）次之，刑法詐欺罪再次之。

中油所提書面報告指出，本案中油公司依政府採購法公告前辦理公開閱覽程序，續依內部程序逐級經中油公司董事會通過，本案工程預算編列過程中，並無媒體報導百億暴增至253億元，變動4次的情形，採購程序皆依政府採購法相關規定執行。

中油表示，至於媒體報導錄音檔中涉及中油公司弊失情事，在目前尚未取得該錄音檔以認定事實真偽的情形下，中油公司除已啟動行政調查作為外，並將全力配合司法機關釐清案情，對於有惡意損害中油公司聲譽的行為，將行採取適當法律途徑，以維護中油公司聲譽及權益。

