川普與李在明會談資料上線 關切台海反對片面改現狀

川普與李在明會談資料上線，雙方關切台海議題，反對片面改變現狀。駐美韓國記者觀察，李在明仍在形塑兩岸政策，應正面看待官方文件提到台海，研究人員則指出，這番措辭對於台海的關切強度，不及拜登與尹錫悅2023年的聲明。

白宮13日公開美國總統川普與韓國總統李在明10月底會談的共同說明資料（Joint Fact Sheet），內容包括貿易協議及安保協定，並提到兩人「強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，反對片面改變現狀。」

內容雖短，但3位駐美韓國記者今天對中央社表示，李在明的兩岸政策仍不明確，在與美國的官方文件中納入對台海和平的關切，應該要正面看待。華府研究員宋濟民（Ben Sando）則說，這番措辭不如美日或前任美韓元首的說法有力。

宋濟民指出，「維護台海和平穩定的重要性」這段文字，與美國前總統拜登2021年與時任韓國總統文在寅峰會措辭完全相同，強度不及川普與日本首相高市早苗今年10月的表述：「反對任何片面以武力或脅迫手段改變現狀的企圖」。

同時，2023年時任韓國總統尹錫悅與拜登的峰會聲明中，美韓將台海和平形容為「對區域不可或缺」，強度也大於白宮13日上架的涉台內容。

宋濟民說，中國反對將台灣安全「區域化」或「國際化」，而川普與高市早苗的聲明，以及拜登與尹錫悅的聲明，都將台海議題描述為「區域性」或「國際性」議題，但李在明沒有走到這一步。

李在明今年6月上任，他的對台政策方面，宋濟民抱持樂觀看法。他指出，許多韓國左翼選民仍希望李在明與中國維持友好關係，因此他不認為李在明會在措辭上反擊中國，反而會採取較為微妙的行動。

宋濟民舉例，李在明已經同意韓國海軍持續與日本及美國進行3方演習，目的是讓東亞海域更和平，而這代表中國未來要從海上攻擊台灣會更加困難。

李在明也剛剛讓川普同意提供韓國核動力潛艦技術。宋濟民說，從長遠來看，這對台灣有利，因為韓國將擁有可在東亞遠航的潛艇，並有可能用於打擊台灣周邊的中國艦艇。

最後，李在明總統辦公室已表明，韓國將在安全層面優先重視與美國的關係，而非與中國的關係。今年8月，李在明的總統辦公室表示，將「在堅實的美韓同盟基礎上發展韓中關係」。

宋濟民說，這代表韓國在處理重大安全議題時，將會先與美國磋商，再與中國接觸，這對台灣而言，同樣是好事。

宋濟民是喬治城大學外交學院亞洲研究學系碩士畢業，曾於韓國國會研究服務處和延世大學漢學研究所擔任研究員，現任華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）研究員。