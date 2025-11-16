少子化已成國安危機…醫界讚「兒家署」成立 專人專責、專屬預算

賴清德總統今天宣布衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，除了加強兒童醫療服務，也健全兒童身心健康發展。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，這是非常好的政策，兒童、青少年相關規範散布在多部法律中，成立專責機關以統籌兒童及家庭事務，可集中資源、提升決策與執行效率。

台灣少子化問題已被視為國安危機，洪子仁指出，建立一個能從頭到尾負責的保護網，至關重要，對於政府邁出一大步，予以正向肯定，甚至「還有點晚了」。他強調，雖然現在成立有點慢，但總比什麼都不做好，有了專人專責、專屬預算，避免地方「各自為政」，可以真正確保每個孩子不被制度漏接。

洪子仁強調，台灣目前的出生數已跌破13萬，生育率長期全球倒數，不僅衝擊教育、醫療，更會影響國家勞動力與整體競爭力。政府成立「兒少及家庭支持署」絕對是必要且正確的國家級決策，當兒童照護被提升到行政層級，代表國家正式將兒童視為「未來主人翁資產」，而非「家庭自行負擔」。

洪子仁認為，有專人專責與專屬預算，才能真正守住兒童醫療與照護品質。對於兒少議題，台灣正面臨兒童自殺、虐待、少子化、兒科醫師流失等嚴峻問題，把台灣兒少專責單位層級拉升到「署」，才能有組織規模的預算編列，給予兒少多一層保障。

另外，過去兒少政策散落在不同部會，導致跨機關責任不明、預算分散難以有效投入，以及醫療、教育、社福系統之間缺乏整合。洪子仁建議，未來由「兒少及家庭支持署」主導整合托育、幼教、醫療、早療、精神照護、育嬰假、職場友善、少子化整體國家政策等，完整串連醫療、法律、心理衛生等資源。