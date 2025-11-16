客家歌謠交流觀摩北區頒獎 盼提升語言文化與精神

快訊

中央社／ 桃園16日電

客家委員會今天在中央大學舉辦「2025客家歌謠交流觀摩賽－一般組北區賽事暨頒獎典禮」，副主委邱星崴期盼透過客家歌曲的傳唱，提升客家語言文化與精神能見度，增加鄉親交流。

客委會為推動客家語言與文化永續傳承，自2019年以來舉辦「客家歌謠交流觀摩賽」已邁入第7年，每年參與人數屢創新高，今年參賽隊伍共492團超過1萬2000人，11月中旬陸續展開一般組（北、中、南、東）四區與進階組開唱，北區今年共208隊報名逾5100人參賽，賽事於14日至16日於中央大學大禮堂進行，並於今天舉辦頒獎典禮。

邱星崴接受媒體聯訪表示，這項客家歌謠觀摩賽以傳承客家文化為主，客家文化有個明確特色，客家的身體是在勞動，客家人都在田裡、在山林裡或在茶園裡，比較沒有舞蹈，要表達感情主要是透過唱歌，很有名的就是客家山歌，這幾年也有很多客家流行歌曲，客委會希望，不管是傳統山歌還是客家流行歌，都能唱出鄉親的情感，所以舉辦這樣的比賽。

獲得特優獎的台北客家鄉音合唱團團長何嘉文說，這次能得到特優獎蠻開心的，雖然有超過一半團員不是客家人，但大家非常努力，身為客委會輔導的藝文團體，招生時就不分族群，台北客家鄉音合唱團只唱客家歌推廣客家文化，上次拿下優等，經過加倍努力終於在今年得到特優獎，團員都非常開心。

