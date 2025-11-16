李遠：好作品應改編 戲劇、音樂、電影傳世界

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「金典獎這麼多優秀作品，希望能被改編為戲劇、音樂或電影，發揚到全世界！」文化部長李遠16日出席台灣文學獎金典獎頒獎典禮時笑說，以前當過幾次台灣文學獎的評審，能看到許多優秀作品很感動，今年剛好又遇到台灣作家節，很多外國譯者、作家也來台交流，盼將這些作品擴大宣揚到國際。

書寫複雜殖民議題

「得獎靠運氣、運氣靠努力、努力靠累積、累積靠自己！」李遠表示，前幾年對於台灣文學獎的八字箴言是「沒有盟主，刺客橫行」，還有一次是「派系林立，沒有邊界」，但今年則是「丐幫崛起，武林盛事」。他意有所指地說，自己身為作家，當上部長對作家自然相當重視，因此相關獎項的獎金已來到2億，雖然預算增加不易，但還是希望盡力爭取。

2025年台灣文學獎「金典獎年度大獎」由作家林俊頴的作品《七月爍爁》獲得。作者將故鄉北斗轉化為小說舞台斗鎮，從七舅公帶著妻子自日本光榮返鄉啟筆，面臨被殖民過的家鄉，透過拋問與對照的寫作手法，呈現殖民議題的複雜面向，且作者廣讀文獻，把媽祖宮與工業化的水晶宮意象重疊，將台灣鄉間的糾葛情愛也放入小鎮地主沒落的劇本中。

寫出科學的美感

其餘獲得金典獎的作品包括知名作家劉克襄的《流火：鹿野忠雄的台灣養成》、藍永翔的《旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家20年樹冠層研究筆記》、連明偉的《槍強搶嗆》、馬翊航的散文《假城鎮》、阿芒的詩集《早點睡。不要怕你四叔》、黃崇凱的《反重力》與李佳穎的《進烤箱的好日子》。

獎勵文學新人的「蓓蕾獎」，則由范容瑛的《回家是一趟沒有線性終點的旅程：白色恐怖與我的左派阿公》，還有藍永翔的同一部作品獲得，可謂雙喜臨門；范容瑛的作品透過書寫、理解與彌補政治犯家族記憶的斷裂，文字犀利但同時飽含深情，因此獲得評審青睞；藍永翔的作品則被評審盛讚「寫出科學的美感」。

【更多精采內容，詳見

台灣文學 金典獎 李遠
