「七月爍爁」獲金典大獎 林俊頴：寫小說很幸福

中央社／ 台北16日電

將故鄉彰化北斗轉化為小說舞台，作家林俊頴以「七月爍爁」獲頒2025台灣文學獎金典獎年度大獎，他說，寫小說是很幸福的事。文化部長李遠則形容今天盛會是「丐幫崛起、武林盛事（世）」。

林俊頴曾以「猛暑」獲得2018年金典獎，此次「七月爍爁」從225部參賽作品中脫穎而出摘下年度大獎，他今天從李遠手中接下獎座，他說，台灣與世界快速變化，時間越來越快，小說也許就是時間對他最好的回饋與贈與。

林俊頴表示，他與絕大部分人一樣，沒有特殊技藝或是了不起的閱歷，唯獨不同的是，他幸運得到小說與故事的種子，並將其寫為小說。他形容，這是種「抵抗」，今天來到頒獎典禮更讓他感到「抵抗變得更有力氣。」

「七月爍爁」故事舞台「斗鎮」以林俊頴故鄉為原型，林俊頴強調，這不是有關祖母的家族史，也不是懷舊或是追悼，「我就是在寫小說。」到了現在的年紀，他回望過去，初衷就是從變化之中看看有甚麼東西從珍寶成為石頭，或是從石頭變成珍寶。

除年度大獎外，共有7部作品獲得金典獎，2部作品獲得蓓蕾獎。生態學家藍永翔首次寫書便一舉奪下金典獎與蓓蕾獎，被主持人馬世芳評為「怪物級新人」，她以自身經歷為引，透過「旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記」，帶領讀者在紙上展開樹冠層的旅行。

藍永翔說，身為一名研究員，從沒想過有天會站在文學獎的舞台。書寫是研究生涯重要的一部分，但與語文創作不太一樣，這本書是她在科普寫作的嘗試，獲獎給她很大的鼓勵。

藍永翔說，科學家往往習慣以客觀、翔實數字記載一切，但對讀者來說就會過於無聊，因此感謝編輯、美編共同與她完成著作，希望她能用書寫建立另一座橋，讓不會去森林或是不會爬樹的人看見她所看見的世界，也希望鼓勵更多科學家也投入科普寫作。

李遠曾擔任金典獎評審，他表示，大家常說「入圍靠實力、得獎靠運氣」，他要說「運氣靠努力、努力靠累積、累積靠自己」，過去當評審時他都曾以8字寫下評選感想，歷經預算遭刪凍風波，今天他想以「丐幫崛起、武林盛事（世）」獻給大家，「我覺得台灣的文學跟出版應該進入到一個最高的一個盛世，我們大家一起努力。」

小說 金典獎 科學家
