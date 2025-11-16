兒家署強化兒少保障 衛福部拚草案年底送行政院

快訊

中央社／ 台北16日電

衛福部研擬大規模組織再造，衛福部長石崇良表示，將建立兒家署強化兒少保障等資源整合，組織法草案拚今年底送行政院；其他組織調整還有長照再配置、建立公衛專門單位等。

健康台灣深耕論壇今天登場，總統賴清德現場宣布衛生福利部將成立兒童及家庭署。石崇良在活動中場休息接受媒體聯訪被問到兒家署成立規劃，他說，面對少子女化與兒童保護等議題，希望將現有分散的兒童照顧與福利資源整合為一個專責單位，相關建議已呈報行政院。

石崇良指出，未來將依照賴總統的指示成立兒家署，把兒童健康促進、預防保健、兒少福利與保護、早期療育與發展等業務統整在一起。衛福部的組織法草案預計在今年底前送交行政院，期望能在明年立法院第1會期順利完成修法。

石崇良表示，這次不只是單純在衛福部新增一個署，而是會同步啟動衛福部大規模組織調整，希望也藉此檢視並整合其他業務，如長照體系的職掌配置；外界關心的公共衛生議題也將一併納入考量。

石崇良指出，如今衛福部不僅要強化醫療，更應重視公共衛生量能，盼建立公衛專門單位，初步規劃由國民健康署負責公共衛生相關推動與健康促進的核心任務。

衛福部在民國102年7月23日從行政院衛生署升級為「部」，截至目前組織架構內共有疾病管制署、食品藥物管理署、中央健康保險署等5個署，以及長期照顧司、保護服務司、醫事司等10個司。

衛福部最近一次進行組織微調，是因應口腔相關業務需要，在111年5月4日成立口腔健康司，並將心理及口腔健康司改名為心理健康司。

衛福部 行政院 衛生署
