為照顧兒童身心健康 賴清德總統宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
賴清德總統上任後，積極推動「健康台灣」國家願景，台大醫院今舉辦「健康台灣深耕論壇」，特別邀請賴總統蒞臨致詞。賴總統致詞時表示，為照顧兒童醫療，衛福部將進行組織調整，未來會增加「兒童及家庭署」，以設定專責單位照顧兒童身心健康。記者林伯東／攝影
賴清德總統上任後，積極推動「健康台灣」國家願景，台大醫院今舉辦「健康台灣深耕論壇」，特別邀請賴總統蒞臨致詞。賴總統致詞時表示，為照顧兒童醫療，衛福部將進行組織調整，未來會增加「兒童及家庭署」，以設定專責單位照顧兒童身心健康。

為持續照顧兒童健康，賴總統今參加「健康台灣深耕論壇」表示，首先，今年到2028年將持續推動「優化兒童醫療照顧第二期計畫」4年預計投入135.6億元，提升兒童醫療照顧量能、促進人才留任，今年更還編列27億元建立全國三層級兒童醫療體系，由全國8家核心醫院專責重難罕症，且輔助27家重症醫院整合周產期及重症支援，提供產前急診到加護病房的連貫性服務。

其次，政府也推動幼兒專責醫師，截至今年9月已超過2500位醫師，近1200家醫療院所參與，照顧超過26.8名3歲以下兒童，照顧涵蓋率達65%，讓更多的孩子能夠獲得連續性且穩定性的健康照顧 。第三、衛福部、健保署特別挹注兒童醫療照顧量，為0到6歲兒童照顧額外匡列健保249億元。

賴總統指出，健保去年到今年共挹注8.57億元，調升兒童或兒科專科醫師健保支付，包含兒童重症住院支付，及低度、中度、高度生物等效劑量的質子放射治療等，預估每年有100名兒童癌症患者受惠，今年年底預計再推出兒童兒科病房和加護病房住院診察費都會增加，預計明年1月實施，其他如兒童精神科、小兒外科、小兒骨科等都會來加強投入資源。

同時提供兒科住院醫師、兒科及小兒外科研修醫師留任獎勵，截至今年4月累計獎勵231位住院醫師、 149位研修醫師，給他獎勵加以留任。另，兒童心理健康非常重要，心理健康部分，政府補助約1億3千萬元，推動佈建兒童青少年精神醫療團隊及心智病房計畫，目前台大兒童醫院及台中榮總都設立心智病房共21床，讓孩子身心健康能獲得更加完整的照顧。

賴總統說，健康兒童推動聯盟榮譽理事長呂鴻基長期推動兒童健康，在他擔任行政院長、副總統時都前來拜訪，但他當上總統後，就不讓呂鴻基來了，因他已了解對方的心聲。因此，他正式宣佈，未來衛福部將成立「兒童及家庭署」，以一個兒童專責單位來照顧兒童的身心健康，這也是向呂鴻基教授致敬。

