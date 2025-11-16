快訊

感謝並期續與慈濟密切合作 劉世芳拜會證嚴法師

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部部長劉世芳、消防署署長蕭煥章及宗教禮制司司長林振祿等人拜訪慈濟精舍。圖／內政部
內政部部長劉世芳、消防署署長蕭煥章及宗教禮制司司長林振祿等人拜訪慈濟精舍。圖／內政部

內政部長劉世芳15日率同消防署署長蕭煥章、宗教及禮制司司長林振祿及花蓮縣警察局局長陳百祿等一行，前往花蓮靜思精舍拜會證嚴法師，並與慈濟功德會、慈濟慈善事業基金會幹部深入交流，也期待與慈濟繼續密切合作。

劉世芳部長感恩證嚴法師及慈濟團隊，全力幫助政府防救災與收容安置及救助工作，培訓防災士達1萬4千名（全國共培訓11萬人，慈濟的培訓量約佔10分之一），期待繼續合作擴大培訓。也提及今年參訪夏威夷時，州政府特別提及慈濟於茂宜島大火後全力支援，表達衷心感謝之意。

劉世芳部長特別感謝慈濟人一旦遇有重大事故，總是在第一時間看到藍天白雲慈濟人在現場協助的身影。今年3個風災及花蓮堰塞湖事故更看到慈濟人，不分日夜、不畏豔陽大雨救苦救難，在慈善或醫療一直扮演著公部門最大後盾。板橋靜思堂更首度參與防災協作中心演練，當鄉鎮市區轄內遭逢重大事故時，結合慈濟人、防災士、替代役與志工力量，規劃協助進行災民疏散撤離、收容處所收容安置及物資發放等緊急協助，目前正在全國368鄉鎮市區全面來擴大推動與執行。

同時，消防署長蕭煥章也感謝中央災害應變中心一旦開設，慈濟人也立即派員進駐，轉達各地緊急應變需求，由藍天白雲慈濟人同步趕往支援；此外也與慈濟簽署合作協議，遇有國際人道救援派遣特搜與專機出動時，也由慈濟備置各項緊急物資，一同載送前往受災國執行國際人道救援。去年花蓮0403地震時，慈濟立即開設收容安置中心，福慧隔屏與床及時的到位，細微的關懷，更讓日本政府驚嘆不已，諸多國際人道救援團體紛紛來花蓮向慈濟取經，更是重要的國際交流也展現慈濟人的精神。

證嚴法師開釋引導：這都是本份事，點滴累積與付出都是全球慈濟人的合心投入，「親幫親、鄰幫鄰」無論是政府或民間，真心付出，並感謝劉部長與各部門都很支持，讓慈濟能做得更快速。證嚴法師也以9月馬太鞍溢流光復受災後，全臺鏟子超人湧進投入為例。證嚴法師表示，很感動，臺灣的確以愛為寶，愛心很鞏固。

劉世芳部長並再次感謝證嚴法師、以及慈濟基金會副總林碧玉、慈濟慈善事業金會執行長顏博文、副執行長熊士民、副執行長張宗義、前交通部長蔡堆、慈發處呂芳川等慈濟慈善事業基金會幹部、與慈濟人對於政府的協助與支持，也期待與慈濟繼續密切合作，協同參與鄉鎮市區防災協作中心運作，執行疏散撤離、收容安置及物資發放等緊急應變工作。

