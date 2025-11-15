聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事（114年11月09日~11月15日）

聯合報／ 本報系
國內雞蛋驗出禁藥芬普尼，研判飼主直接在雞隻身上用藥。圖／聯合報系資料照片
國內雞蛋驗出禁藥芬普尼，研判飼主直接在雞隻身上用藥。圖／聯合報系資料照片

國內

9日：彰化縣文雅畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出農藥「芬普尼」代謝物超標，共十五萬顆蛋品，流入十個縣市。

11日：鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，蘇澳市區上千戶泡水，災情直逼二○一○年梅姬颱風。

14日：立法院三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，明定未來補助款規模只能更高，且地方計畫型補助款比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值。

國外

10日：第卅屆聯合國氣候變遷大會（COP30）在巴西貝倫揭幕。主席拉戈在開幕式致詞強調，本屆峰會需要透過「集體協力」決定付諸實行。

12日：美國總統川普在白宮簽署國會剛通過的臨時撥款法案，結束長達四十三天的美國聯邦政府史上最長停擺。

14日：美國、南韓同步公布美韓關稅及國安的磋商成果文件「聯合情況說明書」，其中美國調降南韓輸美產品關稅至百分之十五。

川普 COP30
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

對等關稅退讓 川普調降牛肉、咖啡關稅

怎流出？彰化文雅畜牧場疑偷賣芬普尼毒蛋至台中 3.24萬顆恐吃下肚

美參議員出席COP30 警告美國正在潔淨科技失利

美國瑞士敲定貿易框架！瑞士投資2000億美元 關稅從39%降至15%

相關新聞

歷史上的今天／1960年美農業部長訪台 讚揚台灣農業進步

1960年11月16日，美國時任農業部長的本生偕夫人、女兒以及農業部官員華爾克等一行13人，當日下午1時抵台訪問24小時。本生讚楊「台灣」這個名字，近年來幾乎是與「自由」同一意義。他也表示這次訪問是應艾森豪總統的敦促而成行的，艾森豪總統對他訪問台灣時，台灣人民所給予的熱烈歡迎與幫助，深致謝意。

聯合報一周大事（114年11月09日~11月15日）

9日：彰化縣文雅畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出農藥「芬普尼」代謝物超標，共十五萬顆蛋品，流入十個縣市。

男同志國外代孕惹議 陳昭姿：完善國內制度不該剝奪生育權

一對男同志伴侶赴墨西哥透過代理孕母產下4胞胎，引發外界質疑。雖當事人已澄清為2名代孕者各生下2胞胎，但仍遭網友撻伐。台灣...

八旬母悶死身障兒 楊智伃籲賴總統特赦：別讓台灣成沒一絲溫度的國家

台北市八旬劉姓婦人涉悶死其長年照顧的重度身心障礙兒子，各界建請總統特赦，但總統府昨表示將視司法程序完成後再為後續。國民黨...

展現永續健康力！南山人壽董事長尹崇堯親自率團　前進巴西參與COP30

聯合國氣候變化綱要公約(United Nations Framework Convention on Climate Change，簡稱UNFCCC)下的第30屆締約方會議(Conference of

八旬母悶死重度身障兒 陳菁徽籲賴總統特赦：終結長照悲劇

一名台北市八旬劉姓婦人涉悶死其長年照顧的重度身心障礙兒子，各界建請總統特赦，但總統府昨卻表示將視司法程序完成後再為後續。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。