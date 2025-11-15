聯合報一周大事（114年11月09日~11月15日）

1960年11月16日，美國時任農業部長的本生偕夫人、女兒以及農業部官員華爾克等一行13人，當日下午1時抵台訪問24小時。本生讚楊「台灣」這個名字，近年來幾乎是與「自由」同一意義。他也表示這次訪問是應艾森豪總統的敦促而成行的，艾森豪總統對他訪問台灣時，台灣人民所給予的熱烈歡迎與幫助，深致謝意。

