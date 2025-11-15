聽新聞
聯合報一周大事（114年11月09日~11月15日）
國內
9日：彰化縣文雅畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出農藥「芬普尼」代謝物超標，共十五萬顆蛋品，流入十個縣市。
11日：鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，蘇澳市區上千戶泡水，災情直逼二○一○年梅姬颱風。
14日：立法院三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，明定未來補助款規模只能更高，且地方計畫型補助款比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值。
國外
10日：第卅屆聯合國氣候變遷大會（COP30）在巴西貝倫揭幕。主席拉戈在開幕式致詞強調，本屆峰會需要透過「集體協力」決定付諸實行。
12日：美國總統川普在白宮簽署國會剛通過的臨時撥款法案，結束長達四十三天的美國聯邦政府史上最長停擺。
14日：美國、南韓同步公布美韓關稅及國安的磋商成果文件「聯合情況說明書」，其中美國調降南韓輸美產品關稅至百分之十五。
