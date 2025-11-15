快訊

楊双子獲吳三連獎 持續以文學詮釋台灣人身分

中央社／ 台北15日電

第44屆吳三連獎昨天舉行頒獎典禮，分別頒給作家楊双子、詩人鄭烱明、紀錄片導演陳麗貴、雕塑家梁任宏等獲獎人。楊双子致詞表示，她將持續透過文學回答「台灣人究竟是什麼人」這個問題。

根據春山出版在社群媒體「臉書」貼出楊双子致詞稿全文，楊双子表示，「理想的幻滅」、「現實的重建」一直是她20年來書寫的主題，放在她個人本身國家認同建立的路徑上，也有同樣的過程。

楊双子說，她是台中大肚山百年本省家族後代，卻也出身成功嶺眷村，「我從青春期開始，首先歷經一場文化中國大夢的幻滅，而後走向認同腳下這塊土地的台灣意識建立」。

楊双子說，「文化中國的敘事讓我成為『失根的蘭花』，台灣認同的建立則讓我不再誤解自己是故鄉裡的異鄉人。明確且穩固的在地認同，使我真正擁有訴說自己故事的能量」。

楊双子表示，她一直想要透過文學回答「台灣人究竟是什麼人？」而她現階段的想像與追求，是指向奠基於民主制度與公民社會，以肯定台灣內部的多樣性為前提，尋找各個族群的最大共識，終至凝聚為這塊土地上生活共同體的一群人。

楊双子期盼虛構小說能夠為現實世界指出遠景與願景，「清晰地辨識落地生根於台灣的每個族群，包含各個族群語言、文字、信仰、生活方式的獨特之處」。楊双子也表示，差異並不妨礙一個國家認同的成形，「相反的，我認為海納百川的多元文化特質，正是台灣之所以為台灣的關鍵」。

楊双子表示，未來她的書寫主題仍然會是「理想的幻滅」與「現實的重建」，「這包含我的其他文學關懷，也就是相對邊緣位置的性別、性傾向、階級、族群等等的權力位階議題。而我寄望透過這樣的書寫，能使台灣文學成為穩固國家認同的一條路徑」。

楊双子 台灣文學
