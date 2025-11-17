氣候危機也是健康危機 調適計畫刻不容緩

南山人壽尹崇堯董事長(左二)親自率領永續健康長陳維新(右二)、健康守護圈轉型負責人王保勲(左一)、永續創新發展部主管林哲仰(右一)等主管與會，是此次臺灣金融業出席層級最高者。 圖／南山人壽 提供

今年11月13日是COP30設定的健康日，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在出席COP30會議時直言：「氣候危機也是健康危機」，主辦國巴西也將宣布一項以健康為重點的氣候危機調適計畫，要協助各國準備能因應氣候影響的衛生系統，健康將成為未來COP正式談判的議題。

南山人壽董事長尹崇堯親自率領永續健康長陳維新、健康守護圈轉型負責人王保勲、永續創新發展部主管林哲仰等南山人壽永續健康團隊一行六人，遠赴巴西貝倫參與COP30，是此次臺灣金融業出席層級最高者，13日下午參與World Climate Summit，將台灣經驗分享到巴西，尹崇堯董事長表示，追求永續健康，希望消弭原住民及弱勢族群的健康不平等，提高全體因應氣候變遷的韌性，更重要的是奠定每一個人邁向百歲人生的基礎。

氣候變遷造成地球溫度升高，過去各界都在談減緩（mitigation）氣候變遷，希望十年內將氣溫升幅控制在1.5度，但現在注意到因應氣候變遷的調適計劃已刻不容緩，因為氣候異常將加重不平等，包括經濟的不平等與健康的不平等，缺乏氣候變遷調適能力，也就是氣候變化脆弱度高的國家、地區及人群，受到衝擊最大。

因此巴黎協定的9.1條，即是要求已開發國家應提供資金支持發展中國家應對氣候變遷，強化減緩及調適的能力，這是一種經濟有餘者協助經濟弱勢，加強其因應氣候變遷的韌性。

今年9月下旬花蓮馬太鞍溪堰塞湖破防，大量洪水衝入花蓮光復鄉，造成財務損失慘重，更造成多人死亡與失蹤，很多來不及逃離的是高齡長者、行動不便者、聽力受損者，即所謂的健康弱勢，台灣原住民居住地點多較偏遠，一旦重大天災發生，如颱風暴雨、地震，常造成山崩、道路中斷，中斷其經濟來源，且偏鄉就醫原就不易，天災之後更加重健康的弱勢。

南山人壽希望從永續健康、建構強化健康韌性的調適計劃切入，參與COP30，即是身為台灣最大的獨立壽險公司，看見許多風險不是平均發生，尤其是氣候變遷加重的經濟不平等與健康不平等，在「高氣候變化脆弱度」的族群上更為明顯，例如高齡長輩、原住民、經濟弱勢、女性、兒童等，氣溫升高可能拉高心血管疾病發病率，可能造成熱衰竭，影響工作能力，讓經濟弱勢更為貧窮，更難接受良好的治療來恢復健康。

如何強化因應氣候變遷的健康韌性，除了政府抗災防洪的基礎建設、具效率的醫療體系外，更要透過金融協助，協助經濟弱勢因應氣候變遷的調適能力，與消弭健康不平等，身為保險公司，提供風險發生時的財務補償方案，就是避免一場大病或意外，讓家庭經濟陷入困境。

南山人壽連續12年推動「南山慈善基金醫療關懷計畫」，與全台各地醫療院所合作，協助急需看病卻付不起醫藥費者，迄今捐款金額累計新臺幣5.5億元，協助逾4.7萬名弱勢病患就醫；透過南山慈善基金會捐助保費的南山人壽微型保單，急難或疾病發生時，給予弱勢族群經濟支持，協助度過難關，從2014年迄今，累計捐贈保費逾1.2億元，協助超過58萬人次享有基本保障；未來南山人壽亦會將氣候變遷脆弱度納入保單設計，強化經濟弱勢因應氣候變化的調適能力。

為消弭原住民的健康不平等，南山人壽自2023年啟動原鄉關懷列車計畫，至今累計協助逾6萬人次。每年前進十個原鄉部落，與醫院/在地衛生所合作舉辦健康促進活動，協助約2,500人次原鄉民眾參與健檢或義診，以2025年為例，針對原鄉長者作失智檢測，期間約480位原鄉長者接受篩檢，發現其中16%疑似失智風險，後續由在地醫療團隊進一步關懷或安排後續檢查/治療。

在重大天災發生時，南山人壽全台近300個據點、超過3萬名的業務人員就會立即啟動天然災害關懷行動，就近提供受災戶協助，對保戶也提供快速理賠、保單貸款、保費緩繳等財務協助。

從風險防阻到財務補強，再到延伸的健康照護，南山人壽倡議及早累積健康資本，才能強化健康韌性，因應氣候、環境各種變化。

健康才是百歲人生的根基，也是因應氣候變化的韌性，提供永續健康的方案，南山人壽參與COP30，有備而來。