男同志國外代孕惹議 陳昭姿：完善國內制度不該剝奪生育權

一對男同志伴侶赴墨西哥透過代理孕母產下4胞胎，引發外界質疑。雖當事人已澄清為2名代孕者各生下2胞胎，但仍遭網友撻伐。台灣代孕尚不合法，立委陳昭姿表示，台灣生育率下滑且不該剝奪幸福及生育權，也有30多個國家都有制定嚴謹法律，台灣現在就是將有需求的人趕到國外，支持讓法案通過，並且有嚴謹制度，由政府介入管理。

陳昭姿指出，台灣生育率持續下滑，想要孩子是人之常情，不應剝奪任何人的生育權與追求幸福的權利。全球目前約有50國允許代孕，其中超過30個國家已制定嚴謹規範，主要是為因應代孕跨國進行後，親子權益認定混亂等問題。因此，她支持台灣盡速完成立法，由政府介入管理、提供透明與安全的制度。

對於當前事件，她表示，因不了解當地法令，也不宜依網友臆測判斷，因此不對個案做出評論；然而事件凸顯的問題十分清楚，台灣禁止代孕，使同志伴侶、及因先天或生理因素無法生育的民眾只能遠赴國外，增加風險及爭議。

陳昭姿表示，目前代孕法案即將邁入逐條審查階段，且規範相當嚴謹，代理孕母須符合多項條件，包括一定為中華民國籍、已順產生育過子女、通過完整心理與醫療評估，且代孕次數不得超過2胎等；同時也保障代孕者健康權、隱私權與自主權，並以保護代孕媽媽與孩子為核心。

陳昭姿說，她推動代孕法案已達30年，希望透過完善法制，避免民眾再為生育而踏上有風險的海外管道，也讓需要的人能在安全與被保障的環境中追求家庭的完整。