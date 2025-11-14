刑事局長周幼偉投書以媒 籲INTERPOL大會納入台灣

以色列最大英文報「耶路撒冷郵報」近日刊登內政部警政署刑事警察局長周幼偉投書，說明台灣科技打擊犯罪及國際合作成效，呼籲國際社會力挺台灣參與國際刑警組織（INTERPOL）大會，避免國際治安防護網出現漏洞。

國際刑警組織大會將於24日至27日在摩洛哥舉行。

駐以色列代表處發布新聞稿表示，「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）12日刊登周幼偉投書。周幼偉在投書中指出，全球犯罪活動逐漸呈現跨國界特徵，犯罪分子及贓證物往往迅速轉移到其他國家。無論毒品走私、人口販運或網路犯罪等，各類犯罪問題不再侷限於某一國家或地區，而是全球各國共同面對的挑戰。

周幼偉說，台灣打擊犯罪能力優異，世界有目共睹。根據全球資料庫網站Numbeo今年度排名，台灣安全指數在全球147個國家中排名第4。台灣治安在全球排行中脫穎而出，無疑再次證明台灣的執法能力及安全環境備受國際肯定。

他指出，然而，因為政治因素，台灣無法正式參與國際刑警組織及會議，因此在面對跨境犯罪時，無法即時獲取及提供關鍵情資，造成嚴重的全球治安破口。

周幼偉表示，台灣政府高度重視電信詐欺、毒品販運等跨境犯罪，警察積極負責、無畏艱辛，全力究辦各類跨境犯罪案件，願與世界各國聯手，齊心守護各國民眾的人身及財產安全。

他指出，近幾年詐騙手法翻新，世界各國數以萬計民眾遭以旅遊或工作名義，騙赴跨境詐欺集團園區，發生多起被害人受困電詐園區被迫從事詐騙活動或遭受性剝削、轉賣至其他犯罪集團，甚至器官遭販賣等案例。台灣警方在打擊與防範跨境詐欺犯罪方面有相關經驗與能力，但因政治因素無法參與多國聯合打擊行動，也無法即時交換必要情資，是全球執法機構的損失。

周幼偉引述澳洲戰略政策研究所（ASPI）今年發布的專文「台灣被排除在國際刑警組織之外損及全球警務合作」（Taiwan's Interpol exclusion undermines globalpolicing efforts），強調台灣為印太地區重要且有能力貢獻的夥伴，其缺席導致情資分享受阻、追緝延誤，限縮國際聯合打擊犯罪行動。

周幼偉說，面對跨境犯罪日益嚴重，國際社會應加強情資交流並強化夥伴關係，以提升跨國執法效能。籲請各國支持台灣實質參與國際刑警組織年會、各項活動、會議與訓練交流等，促進台灣與各會員國間的互動。

他指出，台灣警察願與各國強化溝通與合作，分享執法技巧與偵辦經驗，全力與世界合作打擊跨境犯罪，保護民眾生命財產安全。