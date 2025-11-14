快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

刑事局長周幼偉投書以媒 籲INTERPOL大會納入台灣

中央社／ 台北14日電

以色列最大英文報「耶路撒冷郵報」近日刊登內政部警政署刑事警察局長周幼偉投書，說明台灣科技打擊犯罪及國際合作成效，呼籲國際社會力挺台灣參與國際刑警組織（INTERPOL）大會，避免國際治安防護網出現漏洞。

國際刑警組織大會將於24日至27日在摩洛哥舉行。

駐以色列代表處發布新聞稿表示，「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）12日刊登周幼偉投書。周幼偉在投書中指出，全球犯罪活動逐漸呈現跨國界特徵，犯罪分子及贓證物往往迅速轉移到其他國家。無論毒品走私、人口販運或網路犯罪等，各類犯罪問題不再侷限於某一國家或地區，而是全球各國共同面對的挑戰。

周幼偉說，台灣打擊犯罪能力優異，世界有目共睹。根據全球資料庫網站Numbeo今年度排名，台灣安全指數在全球147個國家中排名第4。台灣治安在全球排行中脫穎而出，無疑再次證明台灣的執法能力及安全環境備受國際肯定。

他指出，然而，因為政治因素，台灣無法正式參與國際刑警組織及會議，因此在面對跨境犯罪時，無法即時獲取及提供關鍵情資，造成嚴重的全球治安破口。

周幼偉表示，台灣政府高度重視電信詐欺、毒品販運等跨境犯罪，警察積極負責、無畏艱辛，全力究辦各類跨境犯罪案件，願與世界各國聯手，齊心守護各國民眾的人身及財產安全。

他指出，近幾年詐騙手法翻新，世界各國數以萬計民眾遭以旅遊或工作名義，騙赴跨境詐欺集團園區，發生多起被害人受困電詐園區被迫從事詐騙活動或遭受性剝削、轉賣至其他犯罪集團，甚至器官遭販賣等案例。台灣警方在打擊與防範跨境詐欺犯罪方面有相關經驗與能力，但因政治因素無法參與多國聯合打擊行動，也無法即時交換必要情資，是全球執法機構的損失。

周幼偉引述澳洲戰略政策研究所（ASPI）今年發布的專文「台灣被排除在國際刑警組織之外損及全球警務合作」（Taiwan's Interpol exclusion undermines globalpolicing efforts），強調台灣為印太地區重要且有能力貢獻的夥伴，其缺席導致情資分享受阻、追緝延誤，限縮國際聯合打擊犯罪行動。

周幼偉說，面對跨境犯罪日益嚴重，國際社會應加強情資交流並強化夥伴關係，以提升跨國執法效能。籲請各國支持台灣實質參與國際刑警組織年會、各項活動、會議與訓練交流等，促進台灣與各會員國間的互動。

他指出，台灣警察願與各國強化溝通與合作，分享執法技巧與偵辦經驗，全力與世界合作打擊跨境犯罪，保護民眾生命財產安全。

周幼偉 情資 警察
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸批IPAC「反華份子小集團」 沈有忠：中共根本無意與我民選政府對話

台灣醫療專業與創新閃耀國際 世界醫院大會獲4獎

駐韓代表丘高偉投書 籲兩國際條約、組織納入台灣共創永續未來

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

相關新聞

男同志國外代孕惹議 陳昭姿：完善國內制度不該剝奪生育權

一對男同志伴侶赴墨西哥透過代理孕母產下4胞胎，引發外界質疑。雖當事人已澄清為2名代孕者各生下2胞胎，但仍遭網友撻伐。台灣...

八旬母悶死身障兒 楊智伃籲賴總統特赦：別讓台灣成沒一絲溫度的國家

台北市八旬劉姓婦人涉悶死其長年照顧的重度身心障礙兒子，各界建請總統特赦，但總統府昨表示將視司法程序完成後再為後續。國民黨...

展現永續健康力！南山人壽董事長尹崇堯親自率團　前進巴西參與COP30

聯合國氣候變化綱要公約(United Nations Framework Convention on Climate Change，簡稱UNFCCC)下的第30屆締約方會議(Conference of

八旬母悶死重度身障兒 陳菁徽籲賴總統特赦：終結長照悲劇

一名台北市八旬劉姓婦人涉悶死其長年照顧的重度身心障礙兒子，各界建請總統特赦，但總統府昨卻表示將視司法程序完成後再為後續。...

新北勞工局X阿啾繪圖同萌　推出《權益別睡著》插畫　一起守護勞工權益

為協助勞工朋友更了解自身權益，新北市勞工局於新北市府1樓聯合服務中心設置「勞工法令諮詢櫃檯」，不論遇到工資爭議、工時問題或休假糾紛，專業志工皆會熱心提供解答與引導。針對年長者及慣用台語的勞工朋友，亦提

特赦悶死身障兒8旬母府不介入 羅智強心酸：賴總統將心比心

台北市八旬劉姓婦人涉悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，連日來建請總統特赦的聲音不斷，總統府昨表示將視司法程序完成後再為後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。