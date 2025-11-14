八旬母悶死身障兒 楊智伃籲賴總統特赦：別讓台灣成沒一絲溫度的國家

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前發言人楊智伃。圖／國民黨提供
國民黨前發言人楊智伃。圖／國民黨提供

台北市八旬劉姓婦人涉悶死其長年照顧的重度身心障礙兒子，各界建請總統特赦，但總統府昨表示將視司法程序完成後再為後續。國民黨前發言人楊智伃今提出兩個沈痛呼籲，請賴清德總統，特赦劉媽媽，留下台灣社會的溫暖；健全長照政策，別讓台灣出現下一個「劉媽媽」。

楊智伃表示，身為青年一代，總被提醒要勇敢、要堅韌，要承擔台灣的未來。但在追求進步與改革的路上，也常看見那些被社會忽略、默默承受沉重生命課題的人，更為台灣政府針對長照政策的疏忽感到迫切的擔憂。

楊智伃指出，這起長照悲歌是發生在台北市松山區的一條老舊巷弄裡，住著這樣一位被時間、疾病與責任壓得徹底喘不過氣的母親：80歲的劉媽媽。很難想像整整半個世紀的時光，50年來日復一日、年復一年的照顧著因腦膜炎導致極重度障礙的兒子阿成，最後因疫情導致自身疾病加重，最後在崩潰邊緣用一份一萬元紅包塞入兒子阿成的口中窒息死亡，而被起訴的老母親。

楊智伃提到，判決書裡，法官這樣寫著：「被害人衣著乾淨、皮膚無褥瘡，可見被告長年費心照料。」這不是照護，這是燃盡人生的奉獻。這不是兇手，那份堵住阿成生命氣息的一萬元紅包，是她想留給孩子最後的尊嚴，也何嘗不是這是一位被現實與身體逼到絕境的老媽媽，在崩潰邊緣的掙扎與不捨。

楊智伃說，三位法官用司法最溫暖的一筆，向行政權發出沉痛的請求，「此案非恣意剝奪生命者可同等視之」、「對劉媽媽執行刑罰，既無必要，也無意義。」這是一位無法再承受更多痛苦的老母親。

楊智伃也說，然而，當社會上許多詐騙集團大搖大擺、勒索無辜百姓的血汗；當真正傷害社會的人常能鑽法律漏洞、逍遙法外，卻要看著一位照顧孩子五十年的老母親，拖著病體走向監牢？這樣的台灣社會，真的有人性嗎？這樣的司法制度，真的有正義嗎？

楊智伃表示，身為深信台灣社會仍能保有最誠摯的人性與溫暖的青年世代，她誠懇地提出兩個呼籲。第一，請賴總統依「赦免法」，給劉媽媽一個特赦。「我們不奢求一紙特赦能改變賴總統的風格，但至少不要讓台灣成為一個連最後一絲溫度都留不住的國家。」

楊智伃續指，第二，請賴總統放下政治鬥爭，重新為台灣迫在眉睫的長照政策提出解方，不能再讓台灣出現「下一個劉媽媽」。「我們需要的不只是特赦，是健全的長照政策、更完整的家庭支持系統以及更符合人性的社工待遇制度，別讓台灣成為照顧者在孤獨與枯竭中被逼向絕境的國家。這兩個沉痛的呼籲，懇求賴清德總統，留下台灣社會與司法道德對人性與溫暖的一絲希望。」

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

