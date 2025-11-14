展現永續健康力！南山人壽董事長尹崇堯親自率團　前進巴西參與COP30

南山人壽尹崇堯董事長(右三)親自率領永續健康長陳維新(右二)、健康守護圈轉型負責人王保勲(左三)、永續創新發展部主管林哲仰(左二)等六人與會，是此次臺灣金融業出席層級最高者。 圖／南山人壽 提供

聯合國氣候變化綱要公約(United Nations Framework Convention on Climate Change，簡稱UNFCCC)下的第30屆締約方會議(Conference of the Parties30，下稱COP30)，今年(西元2025年，下同)11月在赤道最大城市、亦有亞馬遜門戶之稱的巴西貝倫舉行，今年的會議聚焦熱帶雨林及自然保育，南山人壽尹崇堯董事長親自率領永續健康長陳維新、健康守護圈轉型負責人王保勲、永續創新發展部主管林哲仰等南山人壽永續健康團隊一行六人與會，是此次臺灣金融業出席層級最高者，期盼用最高誠意與國際分享臺灣保護山林及原住民生態的經驗，及傳遞南山人壽持續關心原鄉、消弭健康不平等及追求永續健康的決心與行動，強調落實COP氣候行動中「推動具韌性的健康體系」的關鍵目標，讓世界看見臺灣。

南山人壽董事長尹崇堯於「世界氣候高峰會」發表演說。 圖／南山人壽 提供

南山人壽身為永續健康領航者，長期關注氣候變遷議題，持續以多面向的策略與行動，協助臺灣民眾減緩氣候變遷帶來的相關影響，連續三年參與COP國際盛會，繼前兩年以遠距方式與會後，今年尹崇堯董事長則親自率團前進COP30，為臺灣發聲，向國際學習。

2025年南山人壽前進COP30，延續前兩年論述，持續聚焦健康，提出五大健康帳戶的倡議，鼓勵從個人、生活、企業、社會與環境五大面向提早儲存健康資本，增加能因應各種變化的健康韌性。同時，進一步延伸氣候與健康關聯，並強調失智議題，展現積極作為。

尹崇堯董事長表示，臺灣的偏鄉部落地處偏遠，面臨著健康識能不足及醫療不平等的困境。而氣候異常造成重大天災、農作物受損，更加劇這種不平等，因此，為了守護這群山林守護者，身為臺灣最大的獨立壽險公司，南山人壽以南山人壽慈善基金會為平台，啟動「原鄉關懷列車」的計畫，攜手原鄉在地醫療服務與健康照護團隊，將南山人壽的關懷延伸到偏鄉部落，以行動守護原鄉健康力。在重大天災發生時，南山人壽天然災害關懷小組也會即刻動員，就近提供受災者必要的協助與扶持；另外，也結合南山產物加強宣導健康生活及防詐防災觀念，以期提升原鄉民眾健康識能與風險意識。

尹崇堯董事長也分享，南山人壽在全臺有近300個據點、3萬多位業務人員，一旦出現重大天災時，南山人壽的天然災害關懷小組立即動員，就近提供協助災民，這些作為都展現南山人壽在落實此次會議關注偏鄉部落與在地社區(Indigenous Peoples and local communities，IPLC)的議題。

隨著平均餘命不斷延長，「百歲人生」已是可預期的未來，人瑞將是未來逐漸增加的族群，南山人壽將持續關注氣候變遷對健康的影響，致力消弭健康不平等，並透過創新商品設計與投融資影響力，協助建構可因應氣候變遷與超高齡趨勢的韌性健康體系，同時也承諾，南山人壽會一直站在健康的最前線，透過金融影響力，協助民眾追求永續健康。