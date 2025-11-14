快訊

82歲白骨嬤孤獨死…鄰居指她「防備心強」 社工探訪多次未應門

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

八旬母悶死重度身障兒 陳菁徽籲賴總統特赦：終結長照悲劇

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片

一名台北市八旬劉姓婦人涉悶死其長年照顧的重度身心障礙兒子，各界建請總統特赦，但總統府昨卻表示將視司法程序完成後再為後續。國民黨立委陳菁徽今發聲支持特赦，為這齣長照悲劇畫下句點。

陳菁徽說，母愛偉大之處在於，母親願意做任何的事情，不惜一切代價，只為讓孩子更好。所以，80歲的老母親，投入一輩子的青春年華，含辛茹苦照顧癱瘓50年的兒子，這是母愛極致的展現，這是母親認為對孩子好的最大努力。

陳菁徽表示，在疫情期間，母親確診新冠必須隔離，想到無力再好好照顧兒子，心力交瘁之下結束了孩子的生命。如此艱難的決定，母親想的還是一件事，這對孩子來說是最好的一條路。縱然內心煎熬，老淚縱橫，但想到孩子苟延殘走向凋零，自己又非長命百歲，這豈不是另外一種無止盡的痛苦輪迴，這也是無數長照悲歌的縮影寫照。

陳菁徽認為，事情的好壞，是取決於個人主觀的判斷；而事情的對錯，則是有法律作為最低標準。審判此案的法官，基於法律判了刑，卻也基於人性，建請總統特赦。

陳菁徽指出，在這齣長照悲劇當中，所有人都是受害者，沒有誰想要害誰，只有彼此相愛相伴。孩子的存在，成為母親堅持一輩子的原動力；也因為孩子已經受苦半個世紀，母愛轉變成為，不想讓此生摯愛繼續受苦。

陳菁徽喊話，呼籲賴清德總統，表態支持特赦，而非用冰冷的文字回覆「政府不會介入個案。各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。」這樣只是讓這齣悲劇，顯得更加悽慘難過，連最後一次的救贖，也不願意給老母親。

陳菁徽總結，因為在超高齡社會下，這不會只是個案，政府也應挹注更多資源，編織更完善的長照網絡、投資國人健康，延長健康餘命。每一次悲劇的發生，都在敲響警惕之聲，別讓人民眼淚白流，但政府卻還是原地踏步。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

陳菁徽 母親 長照 特赦
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

毒雞蛋掀食安疑慮！食藥署長曾喊「不安心別吃」惹議 今澄清這樣說

朱學恒猥褻鍾沛君坐牢「表現好」 獲縮刑提早出獄時間點曝光

美媒「國家利益」曝我潛艦困境 陳菁徽：賴政府激進引戰又備戰不足

兒醫人力荒！陳菁徽疑135億優化兒童醫療照護預算去哪？

相關新聞

八旬母悶死重度身障兒 陳菁徽籲賴總統特赦：終結長照悲劇

一名台北市八旬劉姓婦人涉悶死其長年照顧的重度身心障礙兒子，各界建請總統特赦，但總統府昨卻表示將視司法程序完成後再為後續。...

新北勞工局X阿啾繪圖同萌　推出《權益別睡著》插畫　一起守護勞工權益

為協助勞工朋友更了解自身權益，新北市勞工局於新北市府1樓聯合服務中心設置「勞工法令諮詢櫃檯」，不論遇到工資爭議、工時問題或休假糾紛，專業志工皆會熱心提供解答與引導。針對年長者及慣用台語的勞工朋友，亦提

特赦悶死身障兒8旬母府不介入 羅智強心酸：賴總統將心比心

台北市八旬劉姓婦人涉悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，連日來建請總統特赦的聲音不斷，總統府昨表示將視司法程序完成後再為後...

三接疑浮報百億 藍要求卓揆報告

鏡週刊日前報導，中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程浮報工程預算上百億元，九十四億工程款四度加價成二五三億。...

四接防波堤工程下周二開標 民團轟橫柴入灶

台電第四座液化天然氣接收站（四接）防波堤工程本月十八日開標，守護外木山行動小組召集人王醒之昨批，台電還沒解決土壤汙染問題...

歷史上的今天／1955年新疆省主席報告抗暴近況 反共怒潮起

1955年11月14日，當時的中華民國新疆省主席堯樂博士，下午在邊疆文化社舉行的記者招待會，會中報告新疆境內抗暴運動的近況稱，中共在近四個月內曾因無辜的飢民阻擋將糧食運往蘇俄，和一次民眾反對共匪誘迫良家婦女為娼的運動中，屠殺了新疆同胞約6百人，傷2千餘人，遭無辜逮捕的近萬人，已激起了新疆同胞反共的怒潮，普遍展開浴血復仇運動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。