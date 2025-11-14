八旬母悶死重度身障兒 陳菁徽籲賴總統特赦：終結長照悲劇

一名台北市八旬劉姓婦人涉悶死其長年照顧的重度身心障礙兒子，各界建請總統特赦，但總統府昨卻表示將視司法程序完成後再為後續。國民黨立委陳菁徽今發聲支持特赦，為這齣長照悲劇畫下句點。

陳菁徽說，母愛偉大之處在於，母親願意做任何的事情，不惜一切代價，只為讓孩子更好。所以，80歲的老母親，投入一輩子的青春年華，含辛茹苦照顧癱瘓50年的兒子，這是母愛極致的展現，這是母親認為對孩子好的最大努力。

陳菁徽表示，在疫情期間，母親確診新冠必須隔離，想到無力再好好照顧兒子，心力交瘁之下結束了孩子的生命。如此艱難的決定，母親想的還是一件事，這對孩子來說是最好的一條路。縱然內心煎熬，老淚縱橫，但想到孩子苟延殘走向凋零，自己又非長命百歲，這豈不是另外一種無止盡的痛苦輪迴，這也是無數長照悲歌的縮影寫照。

陳菁徽認為，事情的好壞，是取決於個人主觀的判斷；而事情的對錯，則是有法律作為最低標準。審判此案的法官，基於法律判了刑，卻也基於人性，建請總統特赦。

陳菁徽指出，在這齣長照悲劇當中，所有人都是受害者，沒有誰想要害誰，只有彼此相愛相伴。孩子的存在，成為母親堅持一輩子的原動力；也因為孩子已經受苦半個世紀，母愛轉變成為，不想讓此生摯愛繼續受苦。

陳菁徽喊話，呼籲賴清德總統，表態支持特赦，而非用冰冷的文字回覆「政府不會介入個案。各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。」這樣只是讓這齣悲劇，顯得更加悽慘難過，連最後一次的救贖，也不願意給老母親。

陳菁徽總結，因為在超高齡社會下，這不會只是個案，政府也應挹注更多資源，編織更完善的長照網絡、投資國人健康，延長健康餘命。每一次悲劇的發生，都在敲響警惕之聲，別讓人民眼淚白流，但政府卻還是原地踏步。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線