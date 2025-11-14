快訊

82歲白骨嬤孤獨死…鄰居指她「防備心強」 社工探訪多次未應門

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

新北勞工局X阿啾繪圖同萌　推出《權益別睡著》插畫　一起守護勞工權益

文／ 新北市政府勞工局 提供

知名插畫家「阿啾繪圖同萌」以真實案例小故事宣傳勞動權益。 圖／新北市政府勞工局 提供
知名插畫家「阿啾繪圖同萌」以真實案例小故事宣傳勞動權益。 圖／新北市政府勞工局 提供

為協助勞工朋友更了解自身權益，新北市勞工局於新北市府1樓聯合服務中心設置「勞工法令諮詢櫃檯」，不論遇到工資爭議、工時問題或休假糾紛，專業志工皆會熱心提供解答與引導。針對年長者及慣用台語的勞工朋友，亦提供台語服務，讓不同語言需求的民眾都能輕鬆溝通、安心諮詢。

新北市政府勞工局提供「志工諮詢」服務。 圖／新北市政府勞工局 提供
新北市政府勞工局提供「志工諮詢」服務。 圖／新北市政府勞工局 提供

勞工局表示，勞動法令內容繁多且專業，許多勞工在面臨問題時，常因不知如何求助而延誤時機。設置勞工法令諮詢櫃檯，就是希望能提供「最即時的協助、最有人情味的服務」，陪伴勞工朋友在第一時間找到解答與支持。

新北市政府勞工局提供「免費律師勞工法令諮詢」服務。 圖／新北市政府勞工局 提供
新北市政府勞工局提供「免費律師勞工法令諮詢」服務。 圖／新北市政府勞工局 提供

為了讓更多人認識這項貼心服務，勞工局也特別邀請知名插畫家「阿啾繪圖同萌」以真實案例改編創作，推出《權益別睡著》插畫故事。故事主角是一位在早餐店打工的17歲少年，不知道自己也有加班費的權利，更不曉得該如何爭取。插畫中，阿啾以自身角色現身說法，親切地告訴少年可以找勞工法令諮詢志工協助，捍衛自己的權益。透過阿啾幽默細膩的畫風，讓民眾在閱讀中自然了解勞動法令，也學會勇敢為自己發聲。

勞工局進一步指出，除尋求專業志工協助外，也歡迎多加利用「免費律師勞工法令諮詢」服務，可透過線上預約與律師面談，或撥打02-29646476、02-29646357直接諮詢。更多資訊可至「新北勞動雲」網站查詢。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

八旬母悶死重度身障兒 陳菁徽籲賴總統特赦：終結長照悲劇

一名台北市八旬劉姓婦人涉悶死其長年照顧的重度身心障礙兒子，各界建請總統特赦，但總統府昨卻表示將視司法程序完成後再為後續。...

新北勞工局X阿啾繪圖同萌　推出《權益別睡著》插畫　一起守護勞工權益

為協助勞工朋友更了解自身權益，新北市勞工局於新北市府1樓聯合服務中心設置「勞工法令諮詢櫃檯」，不論遇到工資爭議、工時問題或休假糾紛，專業志工皆會熱心提供解答與引導。針對年長者及慣用台語的勞工朋友，亦提

特赦悶死身障兒8旬母府不介入 羅智強心酸：賴總統將心比心

台北市八旬劉姓婦人涉悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，連日來建請總統特赦的聲音不斷，總統府昨表示將視司法程序完成後再為後...

三接疑浮報百億 藍要求卓揆報告

鏡週刊日前報導，中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程浮報工程預算上百億元，九十四億工程款四度加價成二五三億。...

四接防波堤工程下周二開標 民團轟橫柴入灶

台電第四座液化天然氣接收站（四接）防波堤工程本月十八日開標，守護外木山行動小組召集人王醒之昨批，台電還沒解決土壤汙染問題...

歷史上的今天／1955年新疆省主席報告抗暴近況 反共怒潮起

1955年11月14日，當時的中華民國新疆省主席堯樂博士，下午在邊疆文化社舉行的記者招待會，會中報告新疆境內抗暴運動的近況稱，中共在近四個月內曾因無辜的飢民阻擋將糧食運往蘇俄，和一次民眾反對共匪誘迫良家婦女為娼的運動中，屠殺了新疆同胞約6百人，傷2千餘人，遭無辜逮捕的近萬人，已激起了新疆同胞反共的怒潮，普遍展開浴血復仇運動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。