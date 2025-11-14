新北勞工局X阿啾繪圖同萌　推出《權益別睡著》插畫　一起守護勞工權益

知名插畫家「阿啾繪圖同萌」以真實案例小故事宣傳勞動權益。 圖／新北市政府勞工局 提供

為協助勞工朋友更了解自身權益，新北市勞工局於新北市府1樓聯合服務中心設置「勞工法令諮詢櫃檯」，不論遇到工資爭議、工時問題或休假糾紛，專業志工皆會熱心提供解答與引導。針對年長者及慣用台語的勞工朋友，亦提供台語服務，讓不同語言需求的民眾都能輕鬆溝通、安心諮詢。

新北市政府勞工局提供「志工諮詢」服務。 圖／新北市政府勞工局 提供

勞工局表示，勞動法令內容繁多且專業，許多勞工在面臨問題時，常因不知如何求助而延誤時機。設置勞工法令諮詢櫃檯，就是希望能提供「最即時的協助、最有人情味的服務」，陪伴勞工朋友在第一時間找到解答與支持。

新北市政府勞工局提供「免費律師勞工法令諮詢」服務。 圖／新北市政府勞工局 提供

為了讓更多人認識這項貼心服務，勞工局也特別邀請知名插畫家「阿啾繪圖同萌」以真實案例改編創作，推出《權益別睡著》插畫故事。故事主角是一位在早餐店打工的17歲少年，不知道自己也有加班費的權利，更不曉得該如何爭取。插畫中，阿啾以自身角色現身說法，親切地告訴少年可以找勞工法令諮詢志工協助，捍衛自己的權益。透過阿啾幽默細膩的畫風，讓民眾在閱讀中自然了解勞動法令，也學會勇敢為自己發聲。

勞工局進一步指出，除尋求專業志工協助外，也歡迎多加利用「免費律師勞工法令諮詢」服務，可透過線上預約與律師面談，或撥打02-29646476、02-29646357直接諮詢。更多資訊可至「新北勞動雲」網站查詢。