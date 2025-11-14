特赦悶死身障兒8旬母府不介入 羅智強心酸：賴總統將心比心

台北市八旬劉姓婦人涉悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，連日來建請總統特赦的聲音不斷，總統府昨表示將視司法程序完成後再為後續。國民黨立委羅智強今表示，這樣的人間悲歌，總統府的回答，實在讓人心酸。羅智強呼籲賴清德總統將心比心，特赦這一位讓全台灣都揪心的老母親。

羅智強在臉書貼文表示，一位80歲的老母親確診後，心力交瘁的悶死了癱瘓50年的兒子，為人子女，看到這樣的人間悲歌，能不哀傷？

羅智強表示，承審法官、衛福部長和各界人士，齊聲呼籲賴清德總統特赦這位老母親，但賴總統拒絕了。總統府的回應是，「政府不會介入個案。各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。」

羅智強說，這樣的回答，實在讓人心酸。他的母親今年80歲。若是他重度癱瘓50年，要母親獨力照顧，那會是什麼樣的人間煉獄？光是想像，他都覺得心痛得無法呼吸。羅智強誠摯呼籲，賴總統應該將心比心，特赦這一位讓全台灣都揪心的老母親。

羅智強說，總統府說要「等司法程序完成後再說」這句話，是對「赦免法」的誤解，「赦免法」第3條明白寫著，「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。」法律沒有規定要 「受罪刑宣告之人『確定』」 才能特赦。

羅智強說，赦免，是一種超越個案、超越程序的「憲政仁權」，存在就是為了處理這種特殊、令人心碎的案件。如果總統有心要特赦，現在就能宣布，就不要讓老母親還要奔波法院，何必讓老母親再承受一次又一次的到庭、一次又一次的折磨，一次又一次回憶那一天、那一刻她的痛？