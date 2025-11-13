前環保署長林俊義今辭世 享壽87歲

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
林俊義。圖／聯合報系資料照片
林俊義。圖／聯合報系資料照片

環保署長林俊義為我國政黨輪替後的首任民進黨籍環保署長，是台灣反汙染、反核等社會運動的先行者，培養出台灣生物學研究者林良恭等許多學生，林俊義於今天辭世，享壽87歲。

林俊義曾代表民進黨於1989年參選立法委員、1991年參選國民大會代表、台中市長等，結果只有國大代表當選。林俊義是前總統陳水扁於台北市市長任內的台北市環保局長，也是台灣第1次政黨輪替後的首任環保署長。

2001年1月的阿瑪斯號貨輪油汙事件，汙染範圍位於墾丁國家公園境內的龍坑生態保護區，該事件為保護區的生態帶來浩劫。2003年環保署向挪威法院提出賠償訴訟，成為台灣首宗跨國訴訟的油汙事件。

然而在阿瑪斯號漏油事件發生後，各界輿論紛紛批評政府未能及時處理，導致油汙進一步擴大，林俊義所提出的人工除汙計畫也備受抨擊，2月8日便向時任行政院長張俊雄提出口頭請辭，但獲得慰留。同年3月，行政院提出懲處名單，林俊義准予請辭，環保署長空缺則由郝龍斌接任，林俊義任期僅短短10個月。

環境部同仁回憶多年前林俊義就任環保署長時，由於是民進黨首次政黨輪替，認為署內職員都與國民黨淵源深厚，因此對同仁都抱持不信任態度，而其上任不久便遇到阿瑪斯號漏油事件，因危機處理不好而落馬，之後則被派任為中華民國駐甘比亞大使、中華民國駐英國代表、北美事務協調委員會委員並為主任委員。

林俊義是繼張隆盛、李應元後，第3位過世的環保署長。

環保署 行政院 政黨輪替
