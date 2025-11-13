聽新聞
廖俊智再度表態 支持重啟核電

聯合報／ 記者洪安怡／台北報導
中研院長廖俊智13日再表態支持重啟核電，強調「目前不用核能非常可惜」，認為核能被國際視為潔淨能源，若確保安全、取得社會共識，方向應是正面的。記者胡經周／攝影
中研院長廖俊智13日再表態支持重啟核電，強調「目前不用核能非常可惜」，認為核能被國際視為潔淨能源，若確保安全、取得社會共識，方向應是正面的。記者胡經周／攝影

中研院廖俊智昨再表態支持重啟核電，強調「目前不用核能非常可惜」，認為核能被國際視為潔淨能源，若確保安全、取得社會共識，方向應是正面的。

中研院昨赴立法院教育及文化委員會業務報告，廖俊智指出，儘管台灣受限土地與海域資源，很難百分百達成政府設定的再生能源目標，但仍會全力發展，包括地熱、碳捕捉與儲能技術、生質能、海洋能、新核能技術等。

立委楊瓊瓔質詢表示，若堅持非核家園政策，電力缺口恐難支撐ＡＩ與產業升級需求。她追問廖俊智是否願意公開表態支持重啟核電，廖俊智說，「是的」。

廖俊智指出，即使重啟核電，仍難完全補足電力缺口，但核能發展將有助穩定供電。過去非核家園政策有其時代背景，但隨科技進步，核能安全問題已能克服，唯核廢料處理仍是全球難題。他說，「不確定非核家園是否仍為目前政府的政策」，但重啟核能方向正面。

