三接疑浮報百億 藍要求卓揆報告

聯合報／ 記者李成蔭陳儷方／台北報導

鏡週刊日前報導，中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程浮報工程預算上百億元，九十四億工程款四度加價成二五三億。國民黨立院黨團昨表示，中油應說清楚，檢調也要積極調查，現場也送上第三次檢舉函，並要求行政院長卓榮泰赴立院專案報告。中油表示配合司法偵查，若報導不實一定提告。

據了解，中油三接外擴防波堤工程預算恐涉浮編一案，去年就有人檢舉，中油及經濟部也進行調查，但查無可疑之處，但如今媒體報導的錄音檔成為新事證，因此重啟調查。不過，中油表示，沒聽過錄音檔，也尚未取得媒體報導所稱的錄音檔。

中油指出，三接外擴防波堤新建工程案的計畫早已核定，並非如報導所稱的預算暴增，受中油委託辦理工程設計及預算編列與招標文件製作的世曦公司，於一一一年二月正式提交的工程預算明細表顯示，總金額約二三八億元，最終招標公告金額為二五三點五一三億元，並無預算浮編暴增。

中油副總經理黃榮裕說，相關報導是嚴重指控，初步調查並沒有預算爆增情況，也再三確認沒有相關過程；目前中油已按經濟部指示再次調查，也會配合司法單位偵查，未來若調查結果發現報導不實，中油一定提出法律訴訟。經濟部長龔明鑫昨說，政風已重啟調查，基於獨立調查原則，經濟部此階段不宜多過問，檢調也同步啟動調查，政風調查時間應該不會超過一個月。

國民黨團提出四點聲明，包含即刻向法務部提第三次檢舉函、請中油明確回答相關報導是否屬實及是否因此提告、檢調何時約談錄音檔中人物、今天將提案要求卓揆針對中油三接工程弊案專案報告。

立法院國民黨團書記長羅智強說，據吹哨人說法，二○二二年即提出檢舉，三年來進度如何？吹哨人今年八月二度檢舉，司法單位有反應嗎？錄音檔中提到，「中油什麼都不欠，錢最多」等嚴重指控，中油應於下周司委會說明，檢調也勿怠惰。

國民黨團首席副書記長林沛祥質疑，基隆市民關心四接工程安全問題，是否也會有如三接弊案？國民黨團副書記長黃健豪說，政府當初在台中興建ＬＮＧ儲存槽，後來工程預算增加四百多億元，中油須講清楚，檢調也需了解。

法務部檢察司長張曉雯回應，法務部沒干預檢舉人。廉政署副署長林漢強說，檢方偵辦中，細節不便透露。

三接 卓榮泰 中油
馬英九為新書《巡使四方》寫序 追憶沈呂巡 高中就想走外交路

前言：聯經出版《巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡》，預計下周二下午二時在台大校友會館舉行新書發表會。沈擔任駐美...

