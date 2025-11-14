聽新聞
雙橡園升起國旗 世人難忘沈呂巡

聯合報／ 謝幸吟／《巡使四方》作者
沈呂巡當年在美國華府雙橡園主持升旗典禮。圖／駐美代表處提供
沈呂巡當年在美國華府雙橡園主持升旗典禮。圖／駐美代表處提供

書寫《巡使四方》這兩年的過程，很多時候想起沈呂巡。

沈大使駐節英國時，成功爭取二○一二年倫敦奧運國人可持小國旗進場為選手加油。二○一一年一月，沈呂巡到印度蘭伽公墓祭拜國軍英靈，當地正值乾季，香燭一點燃卻下起大雨，老沈認為是老祖宗高興有人帶他們回家，喜極而泣。

跑外交新聞時，在外交部四樓北美司長辦公室，聽老沈說一百遍也不嫌煩的我國第一任外長陸徵祥愛情故事；後來，在五樓政務次長辦公室，聽老沈自己和美國打交道的往事。

謝幸吟二○一五年與時任駐美代表沈呂巡在雙橡園合照。圖╱謝幸吟提供
謝幸吟二○一五年與時任駐美代表沈呂巡在雙橡園合照。圖╱謝幸吟提供

《巡使四方》這本書，緣起於二○二三年二月陌生來電，電話那頭的女士，謝謝我寫的追思文〈亦師亦友沈呂巡大使，再見〉。來電的人是沈大使妹妹、台大教授沈冬。之後與沈夫人、沈老師多次討論，把沈呂巡定位為外交與歷史的擺渡人，編年、紀事交織，呈現沈呂巡外交生涯精采每一刻。

《巡使四方》有點像老沈的回憶錄、但不是他親筆寫的，也不是口述歷史，裡面蒐集老沈寫的部分文章，加上我從新聞脈絡和對老沈的理解，盡可能還原老沈下筆時的思維。

《巡使四方》收錄了老沈熱愛歷史、苦心找到的珍貴史料和照片，很多都是首度公開。

如果要選擇一個畫面，沈呂巡最讓世人記得的，必然是二○一五年元旦雙橡園升旗典禮。我們看到他昂首挺立，看著暌違三十六年重新在雙橡園升起中華民國國旗，藏不住的感動，在攝氏零度的華府沸騰。

馬英九為新書《巡使四方》寫序 追憶沈呂巡 高中就想走外交路

前言：聯經出版《巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡》，預計下周二下午二時在台大校友會館舉行新書發表會。沈擔任駐美...

