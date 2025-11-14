馬英九為新書《巡使四方》寫序 追憶沈呂巡 高中就想走外交路

前言：聯經出版《巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡》，預計下周二下午二時在台大校友會館舉行新書發表會。沈擔任駐美代表時，對鞏固台美關係貢獻良多，是中華民國優秀外交官，本報節錄前總統馬英九為該書撰寫的序，以及作者謝幸吟的結論、還有跋的部分內容。

時間過得真快，距離老友沈呂巡大使前年（民國一一二年，二○二三）因重病辭世，至今已有二年多了。國內各界追思他的文章仍然不時出現，顯示他當年戮力從事外交工作精彩的一生，留下不少為國為民奮鬥服務的事蹟，值得後人敬佩與懷念。

老沈跟我，是五十七年前台北市建國中學高三的同班同學，我們也是多年的中國國民黨同志，與同期考上民國六十三年（一九七四）國民黨中山獎學金留學美國的同學。而我們當年留美時所讀的學校又是近鄰：他一九七四年起在費城的賓州大學攻讀國際關係碩士與博士時，我同時也在紐約大學念完法學碩士後，一九七六年再到哈佛大學取得法學博士學位。

我們中山獎學金同學學成返國服務數十年，老沈在駐美多年後，二○○八年奉派到比利時首都布魯塞爾擔任我國駐歐盟的大使銜代表，繼則派赴倫敦擔任駐英國大使銜代表，最後駐節在我國最重要的華府擔任駐美大使銜代表，這些都是他一向津津樂道的外交經歷。

少年老沈 冷笑話一流

老沈從小就立志從事外交工作，有意進外交部發展。我們高三班另外有一位姓艾的同學，則想學財經，也不排除未來擔任經濟部長。還有一位趙姓同學則想學軍事，未來進國防部。有一次我們蹺課在校外聚餐時我不禁開玩笑的說，現在我們的外交、國防、與經濟部首長未來人選都有著落了，內閣大致成形，現只缺行政院長了，那就由小弟我來擔任吧！

這時老沈卻在旁邊冷冷地丟了一句：「我們現在都在蹺課中，只能組成『流亡內閣』！」澆了我們一頭冷水。大家聽了鬨然大笑後，一哄而散！顯然老沈早在念高中當年，講冷笑話的功力就是第一流的。

與李大維 進錢復團隊

錢復先生擔任駐美代表的那六年，他除了物色到了頗為耀眼的沈呂巡兄之外，也找到我在台大的另外一位優秀的老同學李大維兄。這兩位都是他在台灣可能物色得到最好的年輕左右手了，他們加入錢復團隊之後，更使錢代表對外聯繫如虎添翼，對美工作更為順暢。錢代表離任後，由丁懋時先生接任駐美代表。其後華府又經歷了魯肇忠、胡志強、陳錫蕃、程建人、李大維、吳釗燮、袁健生、金溥聰等八位駐美代表之後，才再輪到沈呂巡兄來擔任這個重要的職務。

如今政府 缺這般人才

老沈本人英語流利，也通少許法文，可謂博學多才，而他口才便給，待人和善，與僑界相處十分融洽。更何況他本人出身常春藤盟校的賓大，因此他所至之處，均受到各地僑胞的敬重與歡迎。尤其在紀念抗戰勝利七十週年華府的紀念活動中，他更能以他一向嫻熟的中國近代史的優勢，展露深刻歷史見解，讓大陸當時駐美大使吃了悶虧。可惜民進黨執政後，似乎缺乏這種英語流利、口才絕佳、又熟稔中國近代外交史的人才，因此他們目前的表現就跟以前大不一樣了。

誠摯希望呂巡兄在天之靈，一如他生前一般，繼續護佑中華民國。因為這畢竟是我們一生數十年來在學校、在政府、在國民黨、在台灣、在美國、在任何地方、任何時間共同奮鬥不懈、多年不變的大目標。