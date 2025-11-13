全國防災士培訓邁向10萬人 內政部：擴大公私協力共築強韌臺灣

內政部13日部務會報安排消防署報告「防災士培訓辦理進度」案。部長劉世芳表示，為落實總統「全社會防衛韌性」理念，強化全民防災意識與基層應變能量，持續推動防災士培訓制度，至11月10日止，全國已培訓並完成審核取證計有7萬6,516名防災士，預計今年底可望達成培訓防災士達10萬名之目標。

劉世芳指出，為持續積極推廣防災士培訓，今年起，除原有的社區、民眾外，更擴大受訓對象，偕同國防部、交通部、22個地方政府、19家培訓機構及本部警政署、國土署、民政司、役政司、合團司、宗禮司及消防署合作，積極培訓中華電信、台電公司、保全人員、管委會成員、計程車司機、常備役男、替代役男、宗教、NGO團體等對象成為防災士，建立多層次的防災網絡，協助社區、企業及團體建立防救災機制，提升社會自救互助能力。

近期宜蘭、花蓮地區災害發生時，許多志工、社區防災士及地方團體積極投入救災與物資協助的行動，不僅提升地方社區的應變效能，也讓各界看見全民的投入救災行動的力量與價值。劉世芳最後強調，防災士制度是全民參與、無門檻、無義務的制度，以自助、互助為理念，未來將持續深化公私協力，整合民眾、社區與企業防災，推動「人人是防災士」的願景。