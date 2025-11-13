健康外交展現軟實力 台北榮總攜友邦克國深化雙方醫療合作

我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Saint Kitts and Nevis）總理德魯（Terrance Drew）伉儷今上午參訪台北榮總。北榮院長陳威明說，2017年起攜手推動克國「代謝性慢性疾病防治體系建構及加強計畫（CKD）」，展開醫療交流與專業人才培訓。克國今實地了解台灣在智慧醫療領域發展成果，期望深化雙方在公共衛生、臨床醫療及醫療科技等領域的合作交流。

克國總理德魯伉儷今由我國駐克國大使陶令文及克國駐台大使范東亞陪同參訪。陳威明表示，德魯總理以醫師出身的專業背景推動國家公共衛生與社會福祉發展，帶領克國醫療體系持續精進，令人敬佩。

陳威明說，2017年起，與財團法人國際合作發展基金會（ICDF）合作，攜手推動克國「代謝性慢性疾病防治體系建構及加強計畫（CKD）」，展開醫療交流與專業人才培訓；後續更進一步推展「精神衛生服務系統提升計畫」，在身心健康領域全面合作，建立深厚的情誼。

陳威明表示，北榮將持續扮演台灣醫療外交的重要橋梁，透過專業醫療服務與人道關懷，讓「健康外交」成為台灣最具溫度的國際力量。

北榮說明「AI臨床決策支援系統與智慧病歷整合平台」簡報，讓克國體驗非接觸式生理量測AI技術「魔鏡系統（Cardio Mirror）」，隨後參觀病理檢驗部「全自動化系統與數位病理應用」及智慧加護病房「機器人照護系統」等多項創新成果。

德魯說，台灣長期協助給予克國多項醫療協助，特別是在慢性病與腎臟疾病照護方面，多次派遣醫療人員至當地提供診療、疾病分類及社區衛教等服務，加勒比海地區是全球慢性病比率最高的區域之一，台灣給予的醫療協助對提升該國醫療量能帶來深遠影響，感謝曾給予醫療支援的醫生。

德魯提到，新冠疫情後克國人民心理健康問題遽增，台灣在精神衛生服務體系的專業投入，是協助克國走出疫情陰霾的重要力量。感謝北榮與國合會（ICDF）在心理健康領域的給予的協助，兩國在醫療培訓、專業交流與服務品質上更加緊密。

德魯說明，克國目前正著手建設可抵禦五級颶風的新醫院，因應氣候變遷帶來的極端風暴威脅，確保醫療體系能在災害中持續運作。