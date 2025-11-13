指長照悲歌反映制度缺口、社安網不足 人權會籲國家健全長照

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
8旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，不堪身心負荷，前年將1萬元紅包袋悶死兒子，北院輕判2年6月徒刑，法官並建請總統特赦。聯合報系資料照片
8旬母悶死身障兒震驚社會，監察院國家人權委員會表示，近年屢有長期照顧壓力悲劇，若政府未能完善長照，將使照顧者與被照顧者同陷資源枯竭與身心耗竭，這結構性問題也反映出制度設計的缺口與社會安全網的不足，國家應健全長照體系及資源，以保障人民生命與健康權。

2023年5月，台北市一名約80歲母親疑因心力交瘁，涉嫌殺害50多歲重度臥床兒子。一審台北地方法院依法判刑2年6個月徒刑，承審法官建請總統特赦以免除牢獄之災。案經上訴，二審正由台灣高等法院審理當中。

人權會指出，近年屢有「長照悲歌」，顯示我國弱勢家庭在長期照顧過程中面臨沉重負擔與制度困境，社會輿論對此多表同理與關注，照顧壓力失衡已成為亟待正視的社會議題，國家應承擔積極保障責任，在制度設計上應堅守對生命權的絕對保障，並強化長照體系與家庭支持措施。

人權會認為，我國憲法雖未明示「健康權」，但依司法院釋字第785號，健康權同時兼具自由權與社會權的特性，反映出憲法對於人性尊嚴與基本生活條件保障的高度重視，並彰顯國家於促進社會正義與公共健康之責任。而被照顧者多為高齡、重度疾病或身體機能嚴重退化者，生命與健康處於極度脆弱狀態，國家更應履行積極保護義務，預防照護關係中可能出現的人權侵害，確保被照顧者生命權及人格尊嚴不受侵擾。

人權會表示，若國家未能提供完善的長期照顧制度與支持網絡，使照顧者與被照顧者同陷於資源枯竭、身心耗竭之處境，此一結構性問題反映出制度設計的缺口與社會安全網的不足，亟需從政策面及制度面加以檢討與補強。

人權會重申，生命權與健康權為人權體系中不可分割的核心價值，國家應承擔積極保障之責，在制度設計上應堅守對生命權的絕對保障原則。除應強化長期照顧體系與家庭支持措施外，也須完善心理健康服務、暫托與喘息制度，以預防悲劇重演。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

監察院。圖／聯合報系資料照片
人權 長照 監察院 司法院 特赦 弱勢家庭
